ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ຟິນແລນ ທ່ານ ຊາວລີ ນີນິສໂຕ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຊານນາ ມາຣິນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງພວກເພິ່ນ ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO, ເຊິ່ງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນຢ່າງສົມບູນສຳລັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.
ພວກເພິ່ນໄດ້ກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພຂອງ ຟິນແລນ. ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO, ຟິນແລນ ຈະເສີມສ້າງການປ້ອງກັນປະເທດຂອງພັນທະມິດທັງໝົດ. ຟິນແລນ ຕ້ອງຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ໂດຍປາສະຈາກການເລື່ອນເວລາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າບາດກ້າວແຫ່ງຊາດຕ່າງໆທີ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈນີ້ ຈະຖືກດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ.”
ຜູ້ນຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈຫຼັງຈາກໄດ້ໃຫ້ເວລາສຳລັບສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ຟິນແລນ ແລະ ສາທາລະນະ ເພື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບອົງການ NATO ແລະ ປະເທດ ສວີເດັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສວີເດັນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທີ່ຈະສະໝັກເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງນີ້.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ທ່ານ ເຈັນສ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນທ້າຍເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຖ້າຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ຂໍສະໝັກ, “ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕ້ອນຮັບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄາດວ່າຂັ້ນຕອນການຮັບເອົາແມ່ນຈະວ່ອງໄວ.”
ຣັດເຊຍໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການຂະຫຍາຍອົງການ NATO, ແລະໄດ້ກ່າວໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຖ້າຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດນັ້ນ, “ມັນຈະມີຜົນຕາມມາທາງທະຫານ ແລະ ການເມືອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ການຕໍ່ສູ້ສຳລັບຢູເຄຣນແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ນອກເໜືອສະໜາມສູ້ລົບ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ດ້ວຍລັດຖະບານ ກີຢິບ ໄດ້ຕັດທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທຳມະຊາດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ບ້ານເຮືອນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໃນຢູໂຣບ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ມົສກູຄົນນຶ່ງ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຄຣັມລິນ ຄວນປະກາດເອົາເມືອງ ເຄີສັນ ເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກກອງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ.
ຜູ້ປະຕິບັດການຄວບຄຸມທໍ່ແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການສົ່ງແກັສຂອງຣັດເຊຍ ຜ່ານສູນກາງແຫ່ງນຶ່ງໃນຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍມົສກູ ຍ້ອນການແຊກແຊງຈາກກອງກຳລັງສັດຕູ, ລວມທັງການລັກແກັສທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ອາຍແກັສຂອງຣັດເຊຍປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມທີ່ຖືກສົ່ງໄປຢູໂຣບໄດ້ຜ່ານຢູເຄຣນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມນັກວິເຄາະຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບໃນທັນທີອາດຈຳກັດໃນ ເມື່ອອາຍແກັສສ່ວນຫຼາຍນັ້ນສາມາດປ່ຽນທິດທາງຜ່ານທໍ່ສົ່ງອື່ນ. ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ Gazprom ທີ່ລັດຖະບານ ຣັດເຊຍເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງແກັສໄປຢູໂຣບ ຜ່ານຢູເຄຣນແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ 25 ເປີເຊັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ