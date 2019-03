ຟິນ​ແລນຕິດ​ອັນ​ດັບທີ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ເປັນ​ປີ​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ ຂອງ​ຢູ​ໂຣບອື່ນໆ ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ ​ເນເທີ​ແລນ ສະວິດ​ເຊີ​ແລນ ກາ​ນາ​ດາ ນິວ​ຊີ​ແລນ ແລະ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແມ່ນ​ປະ​ກອບ​ເປັນ 10 ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ຂອງ​ທັງ​ໝົດ 156 ປະ​ເທດ. ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ແມ່ນ​ຕິດ​ອັນ​ດັບ​ລາກ​ທ້າຍ​ໝູ່ ແລະ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ໄພ​ສົງ​ຄາມ​ອື່ນໆ ກໍ​ຕິດ​ອັນ​ດັບທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ. Zlatica Hoke ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ຟິນ​ແລນ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ວ່າ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ຍາວ ມີ​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ ແລະມີລະ​ບົບ​ສັງ​ຄົມ​ສົງ​ເຄາະໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຟິນ​ແລນກໍ​ພໍ​ປານໆ​ກັນ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະເທດ​ຢູ​ ໂຣບ​ອື່ນໆ ດັ່ງ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ຊາວຟິນ​ແລນ ເປັນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ທີ່​ສຸດ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົາ​ເອງກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ແນ່​ຄື​ກັນ. ຍານາງເອ​ມີ​ເລຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແຮ​ລ​ຊິງ​ກິ ກ່າວ​ວ່າ:

“ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ ແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ ບາງ​ທີ ອາດ​ເປັນ​ຍ້ອນພວກ​ເຮົາ​ໃກ້​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດບໍ?"

ແນ່ນອນ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ອາ​ກາດ ດັ່ງ​ທີ່​ສາ​ມີ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ທີ່​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ ຄູ່ນີ້ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຮູ້.

ຍາ​ນາງ​ລີນາ ໄວ​ຊາ​ເນັນ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ສາ​ດ​ເປັນ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ທີ່​ຍາວ ແລະ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ກໍ​ມືດ ແຕ່​ບາງ​ທີ ອາດ​ເປັນ​ຍ້ອນລະ​ດັບ​ຂອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ໂອ​ລ​ລີ ໄວ​ຊາ​ເນັນ ເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ປອດ​ໄພ ​ຢູ່​ທີ່ນີ້. ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ​ຕະ​ຫຼອດ​ເວ​ລາ ແລະ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອ​ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້.”

ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຢູ່​ຟິນ​ແລນແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຍ້ອນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ການ​ເບິ່ງ​ແຍກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ການ​ສຶກ​ສາ​ຮ່ຳຮຽນ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ ແລະ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ອຸດ​ໜຸນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸຂະ​ພາບ. ປະ​ເທດ​ອື່ນໆທີ່​ຕິດ​ລະ​ດັບສູງ 10 ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ກໍ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ນີ້.

ເປັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ດີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ບັນ​ດາປະເທດ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເຊັ່ນຊູ​ດານ​ໃຕ້ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ກາງ ແລະ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຈຶ່ງ​ຕິດ​ອັນ​ດັບຕ່ຳ. ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ແລະ​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕິດ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຫລຸດ​ລະ​ດັບ​ 19 ບ່ອນໃນ​ປີນີ້. ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫຼຸດ​ລະ​ດັບ​ລົງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ ສະ​ເທືອນ​ໃຈ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ພະ​ນັນ ຢາ​ເສບ​ຕິດ ຕະຫຼອດ​ທັງ

ການ​ຕິດ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ດີ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ກໍ​ໄດ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ປະ​ເທດ​ທີ່ຢູ່​ໃຕ້​ທະ​ເລ​ຊາຍ​ຊາ​ຮາ​ຣາ ແລະ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ລິນ.

ປະ​ເທດ​ທີ່​ຫລຸດ​ລະ​ດັບ​ລົງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດກໍ​ໄດ້​ແກ່​ເຢ​ເມນ ອິນ​ເດຍ ຊີ​ເຣຍ ບອ​ສວາ​ນາ ແລະ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຮວມ​ທັງຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ ການ​ປົກ​ຄອງ ຄວາມ​ຄາດ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ມີ​ອາ​ຍຸຍືນທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ການ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ແລະ​ຄວາມ​ມີ​ໃຈ​ບຸນ​ເອື້ອ​ເ​ຟື້ອ​ເພື່ອ​ແຜ່. ມີ​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ຮູ້​ສຶກ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າຫາກ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ອື່ນ ແຕ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະໝັກ​ໃຈ.

ການ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ ແມ່ນ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຫລຸດ​ລົງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ​ໃນ​ພວກ​ໄວ​ລຸ້ນ​.

ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ. ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ເພີ້ິ້ມ​ຂຶ້ນ ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ ປະ​ຊາ​ນິ​ຍົມອາດ​ເປັນ​ຜົນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮ້ອງຮຽນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ຕໍ່​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດ ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍໆ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ອາດເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ແລະບໍ່​ມີຄຳ ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ແບບ​ງ່າຍໆ​ໃດໆ ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້ເພື່ອຮັບ​ມືກັບເລື້ອງ​ທັງ​ໝົດນີ້ໄດ້. ຍາ​ນາງ ​ລີນາ ໄວ​ຊາ​ເນັນ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ິ້​ວ່າ:

“ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຕົວ​ເອງວ່າ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອາ​ກາດ ນັ້ນ​ຄືພວກ​ເຮົາດີ​ໃຈ​ແທ້ໆ​ຢູ່​ທີ່ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ ໄປ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ຊາ​ ໃນຕອນ​ບ່າຍ.”

ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຍັງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ ນັ້ນ​ກໍ​ຄືການ​ມີ​ແດດ​ອອກ ບໍ່​ໄດ້​ຄ້ຳ​ປະກັນ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເບີກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ດີ​ອົກ​ດີ​ໃຈ.

Finland ranked as the world's happiest country for the second consecutive year, in a new United Nations report. The other Nordic countries, as well as the Netherlands, Switzerland, Canada, New Zealand and Austria also made the top 10 in the happiness survey of 156 countries. South Sudan sank to the bottom, and other war-torn countries also ranked low.VOA's Zlatica Hoke has more.

Finland is known for long cold winters, its beautiful forests and its extensive welfare system. Its economy is comparable to other European economies. So what makes the Finns such a happy nation? They themselves are not quite sure.



milia, lawyer, Helsinki:

"Our economy is doing fine, and I don't know, maybe we're really close to the nature?"



It certainly is not the weather, as this retired couple is ready to acknowledge.



Leena Vaisanen:

"It can't be because of the climate. We've had such a long and dark winter. But maybe it's the level of security."



Olli Vaisanen:

"It's safe here. You don't have to be scared all the time, and you can trust people."



The happiness in Finland is boosted by access to nature, safety, affordable child care, free education and heavily subsidized health care. The other top 10 countries ranked high for similar reasons.



It is understandable why conflict-ridden countries such as South Sudan, the Central African Republic and Afghanistan would rank low. But the United States, the world's most powerful country and No. 1 economy, continued to slide, dropping to 19th place this year. The report attributes the U.S. decline to depression caused mainly by addictions, ranging from substance abuse to gambling and digital media.



The countries that have seen the biggest gains in the past decade are in central and eastern Europe, Sub-Saharan Africa, and several in Latin America.



Yemen, India, Syria, Botswana and Venezuela have experienced the largest declines.



The report looked into factors that could affect the happiness of a nation, including economic output, social support, governance, healthy life expectancy, absence of corruption and generosity. It found that people tend to feel happier if they help others, but if they do so by choice.



The increased time spent on social media is linked to a decline in happiness, especially among adolescents.



Happy people are more likely to vote for the incumbent. Recent gains of populist politicians could be the result of their ability to appeal to unhappy voters. The report stresses that there are many variables that can affect a nation's happiness, and no simple explanations are applicable to all.



Leena Vaisanen, retiree:

"You just need to remind yourself when you feel about complaining about the weather, that we're really happy here. We're on our way to afternoon tea!"



One thing seems invariable: Sunny weather does not guarantee happiness.