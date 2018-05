15 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດລະເບີດ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ທີ່ການາດາ

ຕຳຫຼວດການາດາກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນ ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນ

ແຂວງອອນຕາຣີໂອ ແລະໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ເຮັດເອງ ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ມີ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ

ຄືນວັນພະຫັດ ທີ່ຮ້ານອາຫານບອມເບ ແບລ (Bombay Bhel) ຢູ່ເມືອງມິສຊິສ

ໂສກາໃນແຂວງອອນຕາຣີໂອ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ຍັງມີອີກ 12 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ

ຍັງຈັບໂຕບໍ່ໄດ້ເທື່ອ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ.



Canadian police say two men walked into a restaurant in Ontario and detonated an "improvised explosive device."



Officials say three people were critically wounded in the blast Thursday night at The Bombay Bhel restaurant in Mississauga, Ontario.



Authorities say another 12 people received superficial wounds.



The suspects have not been apprehended.



So far, there has been no immediate claim of responsibility.