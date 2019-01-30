ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງປຸກລະ
ດົມພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກົດດັນ ຈີນ ທີ່ລັກເອົາເທັກໂນໂລຈີທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ຜ່ານການສອດແນມທາງອິນເຕີແນັດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ອາເມຣິກັນ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຄົນ ກໍໄດ້ພາກັນສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ການຜັກດັນຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ບັນດາໄອຍະການ ລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ
ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ ຕໍ່ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຈີຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງແມ່ນບໍ
ລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຄົນ ສຳລັບການກ່າວຫາສໍ້ໂກງດ້ານການເງິນ ແລະ
ລັກຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະຫະລັດ.
ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກອງທັບໃນການສອດແນມທາງອິນເຕີແນັດ,
ໂດຍເວົ້າວ່າ ການກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາເອງ.
ທ່ານ ຮູ ຊິງດູ, ນັກວິຊາການທີ່ອາໄສຢູ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກໍລະນີບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ
ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນການກະທຳຕໍ່ບໍລິສັດສະເພາະໃດນຶ່ງ, ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວມັນໃຫຍ່ກວ່າ
ນີ້. ນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມເທັກໂນໂລຈີຂອງລັດນຶ່ງ ຕໍ່ກັບອີກລັດນຶ່ງ, ກ່ຽວກັບ ຜູ້
ໃດຈະຄອບຄອງຕຳແໜ່ງເທັກໂນໂລຈີໃນອະນາຄົດ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງ
ຍິ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ປັກກິ່ງ ໃນການໃຊ້ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອ
ສອດແນມ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ແດນ ໂຄດສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການສະແຫວງຫາຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ລະອຽດ
ອ່ອນ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຄົນ ໃນ ສະຫະລັດ ໂດຍຈີນ ນັ້ນ
ຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ຕໍ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຕ່າງປະເທດ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພສາກົນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຜີຍແຜ່ອາວຸດທຳລາຍ
ລ້າງ ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ຝອດ, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຕັ້ງພັນທະມິດທົ່ວໂລກ ເພື່ອ
ຕໍ່ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ ໃນການໂອນເທັກໂນໂລຈີຂອງ ຈີນ.
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