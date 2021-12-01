ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຣກຕິດຕໍ່ລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະຊາ ຊົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ “ມີການປ້ອງກັນໃນລະ ດັບໃດນຶ່ງ” ຕໍ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ, ແຕ່ບັນດານັກວິທະ ຍາສາດ ຈະບໍ່ຮູ້ເປັນເວລາອີກສອງສາມອາທິດວ່າ ຢາວັກຊີນ ຈະຖືກປ່ຽນແປງແນວໃດ ເພື່ອທຳການຕໍ່ສູ້ກັບມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດລະດັບສູງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ຂໍ້ມູນການກາຍພັນຂອງ ໂອໄມຄຣອນ” ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສາຍພັນອື່ນໆຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຢາວັກຊີນສາມຊະນິດໃນປັດຈຸບັນທີ່ຖືກໃຊ້ໃນ ສະ ຫະລັດ ອາດປ້ອງກັນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາຈາກການເຈັບປ່ວຍໜັກຍ້ອນສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ນັ້ນ, ມັນ “ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະ ທຳນາຍບໍ່ໄດ້” ວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫຼືບໍ່.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນຍັງໄວໂພດທີ່ຈະບອກກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງ” ຂອງສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ. ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່າໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້າ.”
ປັດຈຸບັນນີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, 226 ກໍລະນີຂອງສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ໄດ້ຖືກລະບຸໃນ 20 ປະ ເທດທົ່ວໂລກ, ແຕ່ບໍ່ມີຈັກກໍລະນີໃນ ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ແນວໃດກໍຕາມ, ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າເດົາວ່າ ໃນທີ່ສຸດສາຍພັນດັ່ງກ່າວຈະແຜ່ລາມໃນ ສະຫະ ລັດ.
ດຣ. ໂຣແຊລ ວາເລັນສກີ (Rochelle Walenski), ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງ ນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງ ກັນພະຍາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງກວດຫາສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ໃນ ສະຫະລັດ ຢ່າງຫ້າວຫັນ.”
ທ່ານ ສເຕຟານ ບານແຊລ໌ (Stephane Bancel), ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ໂມເດີນາ, ເຊິ່ງຜະລິດນຶ່ງໃນຢາວັກຊີນທີ່ຖືກໃຊ້ໃນ ສະຫະລັດ ຄາດເດົາໃນການສຳພາດກັບໜັງສືພິມ Financial Times ວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ຈະມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງຫຼາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ກວ່າສີ່ສາຍພັນຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາກ່ອນໜ້ານີ້.
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