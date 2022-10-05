ສື່ສັງຄົມ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການບິດເບືອນຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ

ກຸ່ມຕາລິບານເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະທຳການກວດກາ ຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ, ແຕ່ການສື່ສານຄົມມະນາຄົມທີ່ຜິດພາດແລະຈຸດອ່ອນຕ່າງໆໃນການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ ຍັງໄດ້ຖືກເຜີຍແບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະປະຊາຊາດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຖະແຫຼງການທີ່ອອກຢ່າງຜິດ ພາດໂດຍທ້າວຄາລິດ ຮານາຟີ (Khalid Hanafi), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານງານຢູ່ກະຊວງການເຜີຍແຜ່ຄຸນນະທໍາ ແລະຂໍ້ຫ້າມ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
ທ້າວຮານາຟີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ມີການແຜ່ຜາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າ “ມື້ວານນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ມີການປະຊຸມກັບ UNAMA, ແລະເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມດ້ານຄຸນນະທໍາ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າຟັງ, ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຢູໂຣບ ກໍຕ້ອງການສົ່ງເສີມທາງດ້ານຄຸນນະທໍາດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນກັນ.”
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະປະຊາຊາດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານເປີດເຜີຍຢູ່ໃນທວິດເຕີ້ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ “UNAMA ບໍ່ໄດ້ກ່າວແບບນັ້ນ ຢ່າງແນ່ ນອນ.”
ທ່ານມາກັສ ພັອດເຊລ (Markus Potzel), ຮອງຫົວໜ້າຂອງ UNAMA ໄດ້ ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ຕ່າງຫາກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍກ່າວດັ່ງນັ້ນເລີຍ.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາຂອງລັດຖະບານຕາລີບານ ທ້າວນູຣູລລະ ມູເນຍ (Noorullah Munir), ໄດ້ອ້າງວ່າ ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກ ຮຽນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງປະເທດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນໄວລຸ້ນຍິງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ປິດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆ ສໍາລັບໄວລຸ້ນຍິງທັງຫຼາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມີພຽງນັກວິຊາການທາງດ້ານສາສະໜາເທົ່ານັ້ນສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າເວລາໃດທີ່ຈະມີການເປີດໂຮງຮຽນຄືນອີກຄັ້ງ, ແລະພວກເຂົາຈະສາມາດເປີດໂຮງຮຽນໄດ້ຄືນອີກຫຼືບໍ.
ການອອກຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ນັກວິເຄາະຊາວອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍອັຟການິສຖານ ທ່ານວາເຮດ ຟາກີຣີ (Wahed Faqiri) ກ່າວກັບ VOA ວ່າ “ກຸ່ມຕາລິບານ ມີປະຫວັດອັນຍາວນານ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານຟາກີຣີ ກ່າວວ່າ ຈົນຮອດປີ 2015, ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໃນຊື່ຂອງຜູ້ນໍາທີ່ສູງສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມູລລະ ໂມຮໍາມາດ ໂອມາ (Mullah Mohammad Omar), ເຊິ່ງເສຍຊີວິດລົງເມື່ອເດືອນເມສາຂອງປີ 2013 ໂດຍໄດ້ເກັບກໍາຄວາມລັບໄວ້.