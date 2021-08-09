ພວກຜູ້ເຖົ້າ ຊາວອິສຣາແອລ ເກືອບ 5 ແສນຄົນ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເສີມ ເຂັມທີສາມແລ້ວ

ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ອະວຸໂສອິສຣາແອລ ປະມານ 420,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີ ແລະສູງກວ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເສີມເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັຟຕາລີ ເບັນແນັດ (Nafti Bennette) ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ໂຕເລກນີ້ ອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 500,000 ຄົນໃນຕອນແລງມື້ວານນີ້.
ທ່ານເບັນແນັດ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງໂຄງການການສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ 10 ມື້ກ່ອນ ແລະໄດ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ (Pfizer) ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ.
ອິສຣາແອລໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນການສັກຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີປະຊາຊົນປະມານ 5 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ຂອງ ພົນລະເມືອງ 9 ລ້ານ 3 ແສນຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນທັງໝົດ. ເຖິງປານ ນັ້ນກໍຕາມ ຍັງມີຄົນເຂົ້າໂຮງໝໍເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນ ໃໝ່ແດລຕ້າ ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີການສັກຢາເຂັມທີສາມ ແລະເລີ້ມສັ່ງ ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຄືນ ຢູ່ໃນອາຄານຕ່າງໆ.
ເປັນເວລານຶ່ງປີເຄິງແລ້ວ ທີ່ໂລກໄດ້ຮັບມືກັບໂຣກລະບາດນີ້ ສະຫະລັດ ອິນ ເດຍ ບຣາຊີລ ເປັນປະເທດທີ່ມີການຕິດແປດ ແລະເສຍຊີິວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງ ຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌. ສະຫະລັດໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 35 ລ້ານ 7 ແສນກໍລະນີ ແລະຫຼາຍ ກວ່າ 616,000 ຄົນເສຍຊີວິດ. ອິນເດຍ ໄດ້ລາຍງານເກືອບ 32 ລ້ານກໍລະນີ ແລະ ເກືອບ 428,000 ຄົນເສຍຊີວິດ. ບຣາຊິລ ໄດ້ລາຍງານ 20 ລ້ານ 1 ແສນກໍລະນີ ແລະຫຼາຍກວ່າ 563,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແມ່ນຕິດສາມອັນດັບຕໍ່ໄປຊຶ່ງແຕ່ລະປະເທດຕ່າງກໍມີຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານກໍລະນີ ແລະ 112,000 ຄົນ ຫາ 162,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ອິນເດຍ ຊຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄື້ນຟອງທີສອງຂອງໄວຣັສຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຕົ້ນ ປີນີ້ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 39,000 ກໍລະນີໂຄ ວິດ-19 ໃໝ່ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ. ບຣາຊີລໄດ້ລາຍງານຫຼາຍກວ່າ 43,000 ກໍລະນີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 44,000 ກໍລະນີໃໝ່ ຊຶ່ງໂຕເລກທັງໝົດແມ່ນອີງຕາມຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌.
ສະຫະລັດ ຫຼືບັນດາປະເທດຢູໂຣບໃດໆ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນເສີມເທື່ອ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນເສີມ ຈົນ ກວ່າປະຊາກອນຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ.
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