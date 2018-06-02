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ນາຍົກ ອິນເດຍ ຮຽກຮ້ອງ ນຳໃຊ້ ລະບຽບ ທີ່ມີຫຼັກການ ສຳລັບເຂດ ອິນໂດ-ປາຊິຟິກ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ກຳລັງກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ກອງປະຊຸມ ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ ປະຈຳ​ປີ ເຂດເອເຊຍ ຊັງ​ກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ. (ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018)

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ຕ້ອງຕິຈີນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ຢືນຢັດເຖິງການມີຄວາມສຳພັນ ອັນໃກ້ຊິດກັບປັກກິ່ງ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາ
ໄສ ທີ່ສິງກະໂປໃນວັນສຸກວານນີ້.

ໃນຄຳປາໄສ​ ຢູ່ທີ່ກອງ​ປະຊຸມ ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ ປະຈຳ​ປີ ເຂດເອເຊຍ ຊັງ​ກຣີ-ລານັ້ນ
ທ່ານໂມດີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກຮັບເອົາອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນ
ເຮືອ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນແລະໃຫ້ການເຄົາລົບແກ່ທຸກໆປະເທດໂດຍບໍ່ຖືສຳຄັນ
ວ່າເປັນປະເທດໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍ.

ນາຍົກລັດຖະມົນນຕີອິນເດຍ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຊຸກຍູ້ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະລະ
ບົບສາກົນ ທີ່ມີກົດລະບຽບເປັນຫລັກ ທີ່ທຸກໆປະເທດ ນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ແມ່ນຖືວ່າ ມີ
ຄວາມສຳຄັນເທົ່າໆກັນແລະມີອະທິປະໄຕ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະເທດ
ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະເລ ເຂດອະວະກາດ ແລະເສັ້ນທາງໆອາກາດ ຂອງພວກເຮົາ
ມີເສລີແລະເປີດກວ້າງ.”

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ (ທີ 2 ຈາກຊ້າຍ) ກຳລັງຫົວຢູ່ ກັບບັນດາ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ຈາກເຂດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ (ທີ 2 ຈາກຊ້າຍ) ກຳລັງຫົວຢູ່ ກັບບັນດາ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ຈາກເຂດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ໃນຂະນະທີ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ຈີນຢ່າງເປັນການສະເພາະກໍດີ ແຕ່
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໂມດີ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການໝາຍເຖິງ ການປະພຶດ
ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ ຕໍ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ນ້ອຍກວ່າ ໃນທະ
ເລຈີນໃຕ້ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານໂມດີຍັງໄດ້ຕິຕຽນ ແບບເປັນໄນ ຕໍ່ສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ຕ້ອງຕິການປົກ
ປ້ອງສິນຄ້າພາຍໃນຂອງຕົນຊຶ່ງອາດໝາຍເຖິງການເກັບພາສີເມື່ອໄວໆມານີ້ຂອງປະ
ທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງເວົ້າວ່າ ປະເທດຕ່າງໆ ຄວນຮັກສາການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ຊຶ່ງອາດເປັນການໝາຍເຖິງ ການຕັດສິນ
ໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳທີ່ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ.

ອິນເດຍແມ່ນມີຄວາມສຳພັນໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະຫະລັດນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ
ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ຂະຫຍາຍອຳນາດທາງທະຫານ ອອກໄປໄກເພີ້ມຂຶ້ນຈາກຊາຍແດນ
ຂອງຕົນ.

ທ່ານໂມດີກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອິນເດຍ “ເລີ້ມມີຄວາມສຳ
ຄັນຄັ້ງໃ ໃນການປ່ຽນແປງໂລກ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ນຶ່ງໃນຄວາມສຳຄັນ ຂອງການ
ເປັນພາຄີກັນ ກໍຄື “ການມີວິໄສທັດ ຮ່ວມກັນ ໃນການເປີດກວ້າງ ມີສະຖຽນລະພາບ
ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະອຸດົມຮັ່ງມີ ຂອງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.”

ນັບເປັນເວລາ ຫລາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ອິນເດຍ ແມ່ນຍຶດໝັ້ນໃນນະໂຍບາຍປະ
ເທດບໍ່ຮວມກຸ່ມ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ອິນເດຍບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ ລະຫວ່າງ
ມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ. ໃນການຮັກສາທ່າທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານໂມດີໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການ
ກັບຄືນໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນຂອງມະຫາອຳນາດໃຫຍ່ໆ.

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