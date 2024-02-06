ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານຂອງຮົງກົງ ໄດ້ເລີ່ມຂັ້ນຕອນ ຂອງການລົງມະຕິຮັບເອົາກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃໝ່ທີ່ເປັນບັນຫາ ເຊິ່ງບັນດານັກວິຈານເປັນຫ່ວງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເສລີພາບຂອງພົນລະເຮືອນຫຼຸດຖອຍລົງ ໃນສູນກາງດ້ານການເງິນຂອງເອເຊຍນັ້ນ.
ລັດຖະບານເວົ້າວ່າກົດໝາຍໃໝ່ ແມ່ນຈຳເປັນເພາະວ່າ ເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍມາດຕາທີ 23 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນຂະໜາດນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນກົດໝາຍຂັ້ນພື້ນຖານ, ເພື່ອສ້າງຕັ້ງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຍັງຈະເປັນພື້ນຖານສຳລັບກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຮົງກົງ ຫຼື NSL ທີ່ ຈີນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2020.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງ ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນຈະມີບັນຍາກາດງຽບສະຫງົບໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເມືອງດັ່ງກ່າວຍັງປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຈາກການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບາງຄັ້ງຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2019. ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຂວາເວົ້າວ່າປະເພນີທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ ຮົງກົງ ສຳລັບເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ເສລີພາບຂອງການນຳສະເໜີຂ່າວແມ່ນຖືກຈຳກັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກຳນົດໃຊ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕປີ 2019. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະຄວບຄຸມເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.
ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕໍ່ຂອງກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ, ການແບ່ງແຍກດິນແດນ, ການໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດລັດ ແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກອງກຳລັງຕ່າງຊາດເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ. ເຂົາເຈົ້າຈະເພີ່ມການກໍລະຍົດຊາດ, ການກໍ່ຈະລາຈົນ, ການລັກຂະໂມຍຄວາມລັບຂອງລັດ ແລະ ການສອດແນມ, ການກໍ່ວິນາດສະກຳ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ, ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ໂທດຂອງຄວາມຜິດທາງອາຍາທີ່ຖືກຄວບຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.