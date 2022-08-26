ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດວາງແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງເກາະກວມ

ສະຫະລັດວາງແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຢູ່ທີ່ເກາະກວມ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນທີ່ໃກ້ສຸດກັບຈີນ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ທ່າມກາງສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງ ຈາກປັກກິ່ງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ຫົວໜ້າອົງການປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງສະຫະລັດ ພົນເຮືອໂທ ສະຫະລັດ ຈອນ ຮີລ (Jon Hill) ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທຳອິດ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ເມື່ອ 20 ກວ່າປີກ່ອນ ແລະ “ຄວາມທັນສະໄໝຂອງລະບົບປ້ອງກັນ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ ເປັນກະແຈທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການກ້າວໄປໜ້າ” ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້.
ເກາະກວມກຳລັງປະເຊີນກັບ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ປ່ຽນແປງທຸກມື້” ດັ່ງທີ່ທ່ານຮີລໄດ້ກ່າວ ໂດຍສະເພາະຈາກຈີນ ໃນຮູບແບບຂອງຂີປະນາວຸດແລະລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດໄວກວ່າສຽງຊະນິດໃໝ່ ແລະ ແມ່ນກະທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອະວະກາດທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງອາດໂຈມຕີພ້ອມໆກັນຈາກຫຼາຍດ້ານ ໃນແຫ່ງຕ່າງໆ ກໍເປັນໄດ້.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນກາງ ວ່າ ການຕິດຕັ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແລະລູກສອນໄຟລຸ້ນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນວົງກວ້າງເພື່ອສະກັດກັ້ນຈີນ ທົ່ວທັງພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ນຳດ້ວຍ.
“ເກາະກວມຈະມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານະການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະ ນີຂອງໄຕ້ຫວັນ. ມັນໃກ້ພໍທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນສົງຄາມໃນການນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນລຳລຽງທີ່ສຳຄັນສຸດ ແຕ່ໄກພໍທີ່ວ່າ ລະບົບອາວຸດຕ່າງໆຂອງຈີນ ຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ຈະໂຈມຕີເກາະນີ້ໄດ້” ທ່ານເດັນນີ ຣອຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຢູ່ທີ່ສູນກາງຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກຫຼື East-West Center ຜູ້ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ ເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນກາງ ໃນການຕອບຄຳຖາມຜ່ານທາງອີເມລ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາ ຫຼັງຈາກປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ. ຈີນ ໄດ້ເພີ້ມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຢູ່ອ້ອມຮອບປະເທດເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະມີລາຍງານວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ສົ່ງເຮືອດຳນ້ຳລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍລຳໄປເຂົ້າປະຈຳ ການຢູ່ໃນທະເລ ຕໍ່ໜ້າເກາະໄຕ້ຫວັນ.
ເກາະກວມ ເປັນເຂດແດນຢູ່ທີ່ພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພູມໃຈກ່າວອ້າງຕົນເອງເປັນ “ບ່ອນແຫ່ງວັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງອາເມຣິກາ.” ມັນເປັນບ່ອນທີ່ໃກ້ສຸດກັບເອເຊຍ ຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດ ຊຶ່ງມັນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກທະວີບອາເມຣິກາ ປະມານ 11,600 ກິໂລແມັດ ແຕ່ຢູ່ຫ່າງຈາກໄຕ້ຫວັນພຽງ 2,700 ກິໂລແມັດ ແລະຈາກຈີນ 4,751 ກິໂລແມັດ ເທົ່ານັ້ນ.
ຫຼັງຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ເກາະກວມ ໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງໃນຂົງເຂດ ທີ່ສຳ ຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຖານທັບຂອງກອງທັບເຮືອແລະກອງທັບອາກາດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ໝູ່ເກາະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຍາວຢຽດໄປຮອດເກາະກວມ ແລະໝູ່ເກາະຂອງໄມໂກຣເນເຊຍ.