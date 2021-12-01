ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ເຢຍຣະມັນ ແລະຍີ່ ປຸ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດການຊ້ອມລົບທາງທະຫານເປັນເວລາ 10 ວັນ ຢູ່ທະເລຟີລິບປິນ ນອກຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ຂອງຈີນ ໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກໄດ້ເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານທີ່ວ່ານີ້ຂຶ້ນ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງທາງທະເລຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດຳເນີນການຊ້ອມລົບທາງທະເລ ດັ່ງທີ່ຕົນເຄີຍໄດ້ເຮັດມາແຕ່ຊຸມປີ 1990 ພຸ້ນ. ໂດຍຮູ້ກັນໃນນາມ ANNUALEX 2021, ການຊ້ອມລົບໄດ້ດໍາເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 21 ຫາ 30 ພະຈິກວານນີ້. ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ, 5 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບນີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອ "ເສີມຂະຫຍາຍທັກສະໃນການສື່ສານທາງທະເລ, ການດຳເນີນການສູ້ລົບຕ້ານເຮືອດໍານ້ໍາ, ການດຳເນີນການສູ້ລົບທາງອາກາດ, ການເສີມກຳລັງຢູ່ກາງທະເລ, ການປະຕິບັດງານໃນການບິນຂ້າມໄປຫາກ່ຳປັ່ນອື່ນ ແລະການຊ້ອມການສະກັດກັ້ນກຳລັງທາງທະເລ.”
ນຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຈາກສະຫະລັດ ພ້ອມກັບກຳປັ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຮອງຮັບການລົງຈອດຂອງເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມການຊ້ອມລົບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດຽວກັນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມ Wall Street Journal.
ທ່ານແກຣນທ໌ ນີວສ໌ແຊມ (Grant Newsham) ນາຍພັນໂທທະຫານເຮືອທີ່ ບໍານານຂອງສະຫະລັດ ແລະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສທີ່ເວທີສຶກສາຍຸດທະສາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຍ້ອນການຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ, ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ.
ທ່ານນີວສ໌ແຊມ (Newsham) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການໃຫ້ສໍາພາດຜ່ານທາງ ໂທລະສັບວ່າ "ກຳປັ່ນລົບທັງໝົດ 34 ລຳຈາກ 5 ປະເທດໄດ້ທຳການຊ້ອມ ລົບເປັນເວລາ 10 ມື້, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຊ້ອມ ລົບຄັ້ງນີ້."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນການຊ້ອມລົບແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ເຮັດຕາມປົກ ກະຕິສຳລັບກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງທາງທະເລຂອງຍີ່ປຸ່ນກໍຕາມ ແຕ່ "ມັນກໍເປັນການຊ້ອມລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນສະພາບການທີ່ກວ້າງກວ່າ ທີ່ເພີ່ມຄວາມຮີບດ່ວນແນ່ນອນໃດນຶ່ງ" ໃນຂະນະທີ່ "ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນໄດ້ເພີ່ມທະ ວີການຮຸກຮານ ແລະຂົ່ມຂູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດນັ້ນ.”
ທ່ານຫວັງ ຊຸນ-ເຢນ (Wang Tsun-yen), ນັກວິໄຈຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປ້ອງກັນປະເທດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໄຕ້ຫວັນ, ໄດ້ເວົ້າລື້ມຄືນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານນີວສ໌ແຊມ (Newsham) ໃຫ້ຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງຈີນ.
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