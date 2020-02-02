ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໄດ້ວ່າຈ້າງກຳມະກອນ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອປະຕິເສດຕໍ່ນະໂຍບາຍການກົດດັນສູງສຸດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເສີມແຮງງານທີ່ຫຼຸດລົງໃນພາກຕາເວັນອອກໄກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານ ເຄັນ ກອສ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການວິເຄາະຄູ່ປໍລະປັກທີ່ອົງການ CNA ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ບໍ່ຢາກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການລົງໂທດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ.”
ທ່ານ ກອສ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ສືບຕໍ່ນຳເອົາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເງິນທຶນເຂົ້າສູ່ລັດຖະບານນັ້ນ, ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະດຳເນີນແຜນການກົດດັນສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ກຳມະກອນ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຖືກຈ້າງງານໃນຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າຄ່າຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕ່ຳ, ເຊິ່ງກຳມະກອນສ່ວນຫຼາຍຈະສະໜອງເງິນຕາທີ່ຕ້ອງການເປັນຢ່າງສູງໃຫ້ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ.
ກຳມະກອນ ເກົາຫຼີເໜືອ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ ຣັດເຊຍ ວ່າຈ້າງແມ່ນເຮັດວຽກໃນໂຄງການການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຫຼື ການຕັດໄມ້, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນ, ແລະ ປົກກະຕິເຂົາເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງໄປພາກພື້ນຕາເວັນອອກໄກຂອງ ຮັດເຊຍ ໃນເຂດເອເຊຍເໜືອ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ທຣອຍ ສແຕນກາໂຣນ, ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສ ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ເກົາຫຼີ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົ່ງກຳມະການ ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບຄືນປະເທດພາຍໃນຂີດເສັ້ນຕາຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ອີງຕາມລາຍງານພະແນກການຄົ້ນຄວ້າລັດຖະສະພາ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການຮຽກຮ້ອງທ້າຍປີ 2019 ທີ່ຈະສົ່ງກຸ່ມແຮງງານ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນດ້ວຍການອອກວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”