ນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ເກົາຫລີເໜືອມີທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຍັງເລີຍຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບ ການລະບາດ ໃນ ກໍລະນີທີ່ສົງໄສເປັນໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ປະເທດເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງດີ້ນຮົນ ຫາທາງຮັບມືກັບກໍລະນີເພີ້ມຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບອາການແບບໂຄວິດ-19 ໃນຂະນະທີ່ປະກາດວ່າ ມີຄົນປ່ວຍເຖິງ 1 ລ້ານ 7 ແສນ 2 ໝື່ນຄົນ ທີ່ເປັນໄຂ້ ແລະ 62 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດນັບແຕ່ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ອົງການຂ່າວສູນກາງຫລື KCNA.
ພຽງຢາງໄດ້ເລີ້ມສັງເກດເບິ່ງຊາວເກົາຫລີເໜືອກ່ຽວກັບໄວຣັສໃນທ້າຍເດືອນເມສາ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລາຍງານການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນປະເທດ. ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສອງປີ ກ່ອນທີ່ລະບອບ ການປົກຄອງ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ບໍ່ມີກໍລະນີໂຄວິດຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ.
ເລື້ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຢູໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2020 ໃນປະເທດຈີນ ແລະນັບ ແຕ່ວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຈຳນວນ 6 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຂອງ ບັນດາຜູ້ເສຍ ຊີວິດແມ່ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນຈອນສ໌ ຮັອຟກິນສ໌.
ທ່ານບຣຸສ ຄລິງເນີຣ ອະດີດຮອງຫົວໜ້າອົງການຊີໄອເອ ພະແນກເກົາຫລີ ແລະຜູ້ຄົ້ນຄົ້ວອະວຸໂສປັດຈຸບັນຢູ່ ມູນ ນິທິມໍລະດົກ (Heritage Foundation) ກ່າວວ່າ ການຮັບຮູ້ “ຍັງບໍ່ທັນໄດ້” ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ປະຊາຄົມສາກົນ ແຕ່ມີຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃນການຮັບມື ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ນັ້ນ.
Experts say North Korea is likely to dismiss almost all international anti-virus help, at least for now, despite its first acknowledged outbreak of suspected COVID-19 cases surging across the country.
The country is scrambling to deal with rapidly rising cases of COVID-19 symptoms as it announced 1.72 million patients with fevers and 62 deaths as of Tuesday via its official Korean Central News Agency (KCNA).
Pyongyang began monitoring North Koreans for the virus in late April. Last week, authorities reported a COVID-19 outbreak in the country. For more than two years prior to the admission, the regime insisted there were no cases in North Korea.
This came amid a global pandemic that began in early 2020 in China and as of Wednesday, has felled some 6.3 million people worldwide, more than 1 million of those deaths in the United States, according to the Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Bruce Klingner, former CIA deputy division chief for Korea and a current senior research fellow at The Heritage Foundation, said the admission is “not yet” an outcry seeking help from the international community but a panic-stricken response to the uncontrollable spread.