​ຈີນອາດ​ດີ້ນ​ລົນ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳຈຳ​ນວນ ການ​ຕິດ​ແປດ​ໂຄວິດ-19 ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງຫຼວງ​ຫລ​າຍ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລ​ກ (WHO) ຄົນ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່​ຽວ​ກັ​ບ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ນັ້ນ​ຄື​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ.

ໂຕ​ເລກ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ຈີນ​ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖືບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ພາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີການກວດໜ້ອຍ​ລົງ ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສູນໂຄວິດ​ທີ່ເຄັ່ງ​ຄັດ.

​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ອົງ​ການ WHO ທ່ານ​ໄມຄ໌ ຣາຍແອນ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ໄດ້ມີ​ການລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ສຸກ​ເສີນ ​ແຕ່​ອີງ​ຕາ​ມ​ການບອກ​ເລົ່າ​ແລ້ວ ​ຫ້ອງ​ສຸກເສີນ​ ແມ່ນເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນ.”

​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າ​ພ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈີນ​ບໍ່​ຢາກບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ​ ມີ​ຫຍັງກຳ​ລັງເກີດ​ຂຶ້ນ. ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ເບື້ອ​ງ​ຫລັງ​ການ​ຫລີກ​ລ່ຽງ.”

​ລົດ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ຫລາຍ​ສິບ​ຄັນໄດ້ລຽນ​ແຖວກັນ​ຢູບ່ອນ​ເຜົາສົບ​ນອກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈີນ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ການ​ຕາ​ຍ​ຂອງຍ້ອນໂຄວິດ-19 ​ໃໝ່ ​ຢູ່​ໃນ​ການແຜ່​ລະ​ບາດທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດມີການ​ຕຳ​ໜິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ທີ່ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກຽມ​ຮັບ​ມື​ກັບກໍ​ລະ​ນີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

​ອົງ​ການ WHO ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຈີນ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ທິດ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ເອົາຂໍ້​ມູນ ສຳ​ລັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ເຊັ່ນ​ວ່າການ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ ແລະການເສຍ​ຊີ​ວິດ.

​ທ່ານ​ຣາຍ​ແອນ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັ​ງ​ເກດ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ອັດ​ຕາເພີ້ມການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມວ່າ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່ ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​ແລ້ວ​ຫຼື​ບໍ່​ພາຍ​ໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ເພື່ອຮັບ​ມື​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ຄື້ນ​ຟອງ​ໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ.

​ອົງ​ການ WHO ຈະຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ ແລະ​ຍັງ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຈັດ​ແຈງວ່າ ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຫລາ​ຍ​ໆແຫ່ງ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ທ່ານ​ຣາຍ​ແອນ​ໄດ້​ກ່າວ.

​ຈີນໄດ້ມີ ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ກັນ​ໂຄວິ​ດ-19 ຢູ່ 9 ຊະ​ນິດ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້ ຫລາຍກວ່າ​ປະ​ເທດ​ໃດໆ ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ປັບ​ປຸງເພື່ອ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ໃສ່ການ​ຕິດ​ແປດຮ້າຍ​ແຮງ ຂອງສາຍພັນ​ໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ.

China may be struggling to keep a tally of COVID-19 infections as the country experiences a big spike in cases, a senior World Health Organization official said on Wednesday, amid concerns about a lack of data from the country.

Official figures from China have become an unreliable guide as less testing is being done across the country following the recent easing of the strict zero-COVID policy.

"In China, what's been reported is relatively low numbers of cases in ICUs, but anecdotally ICUs are filling up," WHO's emergencies director Mike Ryan said.

"I wouldn't like to say that China is actively not telling us what's going on. I think they're behind the curve," he added.

Dozens of hearses lined up outside a Beijing crematorium on Wednesday, even as China reported no new COVID-19 deaths in its growing outbreak, sparking criticism of its virus accounting as the capital braces for a surge in cases.

The WHO said it was ready to work with China to improve the way the country collects data around critical factors such as hospitalization and death.

Ryan noted that there had been a surge in vaccination rates in the country over the last weeks, adding that it remains to be seen whether enough vaccination can be done in the coming weeks to stave off the impact of an omicron wave.

The WHO would encourage work to import vaccines, but also to find arrangements where vaccines can be produced in as many places as possible, Ryan said.

China has nine domestically developed COVID-19 vaccines approved for use, more than any country, but they have not been updated to target the highly infectious omicron variant.

