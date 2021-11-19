ພວກນັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ປັກກິ່ງອາດຈະມອງເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອເປັນເຄື່ອງຕໍ່ລອງເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ທ່າທີຂອງວໍຊິງຕັນໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ຮວມທັງເປົ້າໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານນາງຢຸນ ຊັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການຈີນ ທີ່ສູນກາງ ສຕິມຊັນ ກ່າວວ່າ “ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຂ່ງຂັນຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດແລ້ວ ຈີນມອງເຫັນເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນເຄື່ອງຕໍ່ລອງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ຖ້າຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສະຫະລັດຫາກຕ້ອງການ ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອຢາກລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອຕື່ມ “ຈີນ ກໍຈະບໍ່ຊ່ວຍ ນອກຈາກວ່າ ສະຫະລັດຈະສະໜອງຕອບໃນດ້ານອື່ນບາງຢ່າງ.”
ສ່ວນທ່ານເອເວີນສ໌ ຣີເວຍ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດທີ່ມີປະສົບພະການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ “ຍ້ອນສະພາບການທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ, ບາງຄົນຢູ່ໃນ ສປ ຈີນ ອາດມອງເຫັນວ່າ ສປປ ເກົາຫຼີ ທີ່ມີຄວາມເຫັນພ້ອມແບບດຽວກັນ ໃນການຄັດຄ້ານຕໍ່ການມີໜ້ ຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເປັນຊັບສິນດ້ານຍຸດທະສາດ ທັງໆທີ່ຖານະໃນການມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຮັດໃຫ້ຈີນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກໍຕາມ.” ສປປ ເກົາຫຼີແມ່ນຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ແລະ ສປ ຈີນ ແມ່ນຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຈີນ ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ທ່ານຣີເວຍ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນເມື່ອການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຈີນ ກັບສະຫະລັດຍັງ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ທັດສະນະດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ ໃນອະນາຄົດນີ້.”
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