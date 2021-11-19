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ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຈີນອາດຈະພະຍາຍາມໃຊ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຕໍ່​ລອງກັບສະຫະລັດ

ຮູບເມື່ອວັນທີ 26 ມີນາ 2021 ນີ້, ບັນດາຜູ້ໂດຍສານ ເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ລະຫວ່າງລາຍການຂ່າວຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ຊູແຊວ, ນະຄອນຫລວງໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ເກົ​າ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຕໍ່​ລອງເພື່ອ​ທ້າ​ທາ​ຍ​ຕໍ່​ທ່າ​ທີ​ຂ​ອງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ບັນ​ຫາ ຮວມ​ທັງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ​ເປັນ​ເຂດ​ປອດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.

ທ່ານນາງ​ຢຸນ ຊັນ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ໂຄງ​ການ​ຈີນ ທີ່​ສູນ​ກາງ ​ສ​ຕິມ​ຊັນ ກ່າວ​ວ່າ “ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ແລ້ວ ຈີນມອງ​ເຫັນ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຕໍ່​ລອງແບບ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອ​ນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຖ້າຕົວ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫາກ​ຕ້ອງ​ການ​ ຄວາມ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ ເພື່ອ​ຢາກ​ລົງ​ໂທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຕື່ມ “ຈີນ ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຊ່ວຍ ນອກ​ຈາກວ່າ​ ສະ​ຫະລັດ​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ໃນ​ດ້ານ​ອື່ນ​ບາງ​ຢ່າງ.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ເອ​ເວີນ​ສ໌ ຣີ​ເວຍ ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສົບພະ​ການ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກ່າວ​ວ່າ “ຍ້ອນ​ສະ​ພາບການ​ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ກັບ​ຈີນ, ບາງ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ ສ​ປ ​ຈີນ ອາດມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ ໃນ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ໜ້ ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ເປັນຊັບສິນ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ທັງໆ​ທີ່​ຖາ​ນະ​ໃນ​ການ​ມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີ​ນ​ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ກໍ​ຕາມ.” ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີແມ່ນ​ຊື່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ ແລະ ສ​ປ ຈີນ ແມ່ນ​ຊື່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ.

ທ່ານ​ຣີ​ເວຍ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ໃນ​ເມື່ອ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ທັດ​ສະ​ນະ​ດັ່ງ​ກ່າວຈຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ​ຕື່ມ​ອີກ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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