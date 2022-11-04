ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງຢູໂຣບ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນ ໂດຍເອົາແນວທາງທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກ ທ່ານໂຊລສ໌

ຄວາມທ້າທາຍຂອງຢູໂຣບ ໃນດ້ານການກຳນົດແນວທາງທີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳກັນຕໍ່ຈີນ ໄດ້ຖືກນຳອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນອາທິດນີ້ ຂະນະທີ່ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ມີກຳນົດ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈາກເຈັດປະເທດຢູໂຣບ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍມີກຳນົດເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັບໄຕ້ຫວັນ.
ສະມາຊິກສະພາແປດຄົນ ຈາກ ແບລຈ້ຽມ ອັງກິດ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ ເຢຍຣະມັນ ໂຄໂຊໂວ ເນເທີແລນ ຢູເຄຣນ ແລະສະພາຂອງຢູໂຣບ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ IPAC ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດສະພາລະຫວ່າງປະເທດຂອງໂລກຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຈີນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການແຈ້ງເຕືອນລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະປະຊາທິປິໄຕ ທີ່ມາຈາກຈີນ ໃນຂະນະທີ່ມັນນຳພາໂດຍພັກຄອມມິວນິສຈີນ.
ກຸ່ມນີ້ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ໄຊ ອິງ-ເຫວິນ (Tsai Ing-Wen) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂອບໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບວຽກງານ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍສຳພັນທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານນາງໄຊໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ເປັນເສື້ອພື້ນເມືອງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື ວີຊີວັງກາ (vyshyvanka) ຈາກສະມາຊິກສະພາຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານມິໂຄລາ ເນຍຊີສກາຍ (Mykola Kniazhytskyi) ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໂຈເສັບ ວູ ໄດ້ມອບນວມມວຍຄູ່ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍອ້າຍ ແລະນ້ອງ ຄືທ່ານວີທາລີ (Vitali) ແລະ ວລາດີເມຍ ຄລິຕສ໌ໂກ (Wladimir Klitschko) ອະດີດແຊມມວຍ ທີ່ໄດ້ມີຊື່ສຽງຈາກສົງຄາມຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນ. ທ່ານວີທາລີ ຄລິຕສ໌ໂກ ຍັງຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ອະ ດີດຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ນຳດ້ວຍ.
“ຂອບໃຈສຳລັບການສົ່ງຕໍ່ ຂວັນກຳລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ ຂອງຢູເຄຣນ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ. ພວກເຮົາຢືນຢູ່ໃນຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ແລະຊົກມວຍ ຕ້ານລະບອບຜະເດັດການ” ທ່ານວູ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການທີ່ໄດ້ຖືກນຳລົງສື່ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບຕ່າງໆຂອງທ່ານເອງ ທີ່ໃສ່ນວມມວຍແລ້ວທຳທ່າຊົກມວຍ.