ການແບ່ງແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລຳດັບຂອງກົດໝາຍແລະພະລັງງານຂອງສະຫະ
ພາບຢູໂຣບ ຫລື EU ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແກ່ຍາວ
ໄປຮອດໃນຕອນແລງໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍມີບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກໃນພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບຄື ໂປແລນ, ຮັງກາຣີ ແລະສາທາລະນະລັດເຊັກຢືນຢັດຢູ່ໃນ
ການຄັດຄ້ານຕໍ່ບຣັສເຊີລສ໌ (Brussels), ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ບັນຫາການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແມ່ນເປັນສ້ຽນໜາມແບບພິເສດ, ໂດຍມີ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຂອງກຸ່ມທີ່ມີ 27 ປະເທດສັ່ນຄອນໄດ້.
ການແບ່ງແຍກກັນລະຫວ່າງພາກຕາເວັນອອກ ແລະຕາເວັນຕົກໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປຕື່ມອີກໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຈະກັບມາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຢູໂຣບມີການຄັດຄ້ານກັນຢ່າງຂົມຂື່ນ ເມື່ອເຢຍຣະມັນເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມໃນປີ 2015.
ປະເທດໂປແລນອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ປົກປ້ອງຄຳຕັດສິນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາຂອງສານ ລັດຖະທຳມະນູນຂອງຕົນທີ່ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຂົງເຂດທີ່ເປັນການສະເພາະ, ແບບຈຳກັດ ແລະກົດໝາຍຂອງໂປແລນ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນທຸກເລື່ອງທີ່ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ.
ຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງ ເນເທີແລນ, ຟິນແລນ ແລະແບລຈ້ຽມໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນວ່າຈຸດຢືນດັ່ງກ່າວໄດ້ ບ່ອນທຳລາຍຄວາມກົມກຽວກັນຂອງອີຢູ (EU) ແລະ ເປັນການປົກຄຸມທາງ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ວໍຊໍຕັດຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກຝ່າຍຕຸລາການຂອງ ຕົນ ແລະເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານດ້ານປະຊາທິປະໄຕຫລຸດລົງ.
ແຕ່ວ່າພາຍໃຕ້ອຳນາດທີ່ມີນ້ຳໜັກເປັນພິເສດຂອງຝຣັ່ງແລະເຢຍຣະມັນ, ມາດຕະການເຮັດໃຫ້ສະຫງົບແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຢູ່ໃນແຖວນັ້ນ ຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກົດດັນໃຫ້ມີການສົນທະນາກັບໂປແລນ.
ກ່ອນການປະຊຸມສຸດຍອດຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ປະທານາທິບໍດີເອມມານູແອລມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງຝຣັ່ງ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານນາງແອງໂກລາ ເມີໂຄ (Angela Merkel) ໄດ້ໂອ້ລົມແບບສ່ວນຕົວກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂປແລນ, ທ່ານມາເທີສ ໂມຣາວຽກກີ (Mateusz Morawiecki).
ທ່ານມາກຣົງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໂມຣວຽກກີ (Morawiecki) "ຊອກຫາວິທີແກ້ ໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ," ອີງຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ວັງເອີລີເຊ (Elysee).
ຈາກນັ້ນພວກຜູ້ນຳເຫລົ່ານີ້ກໍໄດ້ດຳເນີນການສົນທະນາເປັນເວລາຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ ທີ່ໃຊ້ເວລາສອງຊົ່ວໂມງກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍທີ່ທ່ານໂມຣວຽກກີ (Morawiecki) ເປັນຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນກ່ອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບຄົນນຶ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມວ່າ "ການໂຕ້ແຍ້ງກັນໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດທີ່ສະຫງົບ." ເຈົ້າໜ້າຄົນນັ້ນກ່າວຕື່ມອີກວ່າການໂຕ້ແຍ້ງກັນ "ເປັນບາດກ້າວທີ່ໜ້າຈະຊ່ວຍນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້."
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