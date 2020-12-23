ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແນະນຳໃຫ້ປະເທດ ສະມາຊິກ ຍົກເລີກການຫ້າມເດີນທາງ ໄປ ແລະ ກັບຈາກ ອັງກິດ

ຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ແນະນຳໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າໃຫ້ບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບ ຍົກເລີກການຫ້າມເດີນທາງທີ່ຖືກກຳນົດຕໍ່ ອັງກິດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົບກວນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກເດີນທາງຕິດຄ້າງ.
ການຫ້າມດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍັບຢັ້ງການແຜ່ລາມ COVID-19 ທີ່ກາຍພັນໃນ ອັງກິດ.
ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການແນະນຳນັ້ນ, ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກໃຫ້ລະງັບການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໄປ ແລະ ຈາກ ອັງກິດ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ, ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທຳການກວດ COVID-19 ຫຼື ກັກບໍລິເວນ 10 ວັນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ຄະນະກຳມາທິການຕຸລາການ ຢູໂຣບ ທ່ານ ດີດີເອ ເຣນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄວນດຳເນີນການປະສານງານກັນເພື່ອລະງັບການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຈຳ ເປັນ, ແຕ່ “ການຫ້າມເດີນທາງທັງໝົດແມ່ນບໍ່ຄວນຫ້າມໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັງກິດ ແລະ ຢູໂຣບ ຫຼາຍພັນຄົນເດີນທາງກັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ເປັນປະທານໝຸນວຽນຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ໄດ້ປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອພະຍາຍາມຫາແນວທາງທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການເດີນທາງ ກ່ຽວກັບ ອັງກິດ ແລະ ເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ທີ່ກາຍພັນໃໝ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດພົບເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການອະນາໄມໂລກ. ການລະບຸໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍແມ່ນວ່າ ໄວຣັສນັ້ນໄດ້ແຜ່ລາມໄວກວ່າໄວຣັສກ່ອນໜ້ານີ້, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າໄວຣັສນັ້ນແມ່ນຮ້າຍແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍກວ່າເກົ່າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄວຣັສທີ່ກາຍພັນນັ້ນໄດ້ຖືກກວດພົບໃນສອງສາມ ກໍລະນີໃນປະເທດ ແບລຈຽມ, ເດັນມາກ, ອິຕາລີ ແລະ ເນເທີແລນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້, ຫົວໜ້າຂອງສະຖາບັນການຄວບຄຸມໂຣກຕິດຕໍ່ ທ່ານ ໂຣເບີດ ຄອຈ (Robert Koch) ໄດ້ກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ ວ່ານັ້ນ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໄວຣັສທີ່ກາຍພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ແຜ່ລາມເຖິງ ເຢຍຣະມັນ ແລ້ວເຊັ່ນກັນ.