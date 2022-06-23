ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນການມອບສະຖານະພາບ ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າກຸ່ມ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບ ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານໃນໂລກ, ພ້ອກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ, ທະຫານ ແລະ ມະນຸດສະທຳເພີ່ມເຕີມສຳລັບ ຢູເຄຣນ.
ຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ໄດ້ແນະນຳສະຖານະພາບຜູ້ຂໍສະໝັກເຂົ້າສະຫະພາບຢູໂຣບສຳລັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ນ້ອຍກວ່າຄື ໂມລໂດວາ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ສະຖາສະພາບຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນພຽງບາດກ້າວທຳອິດໄປສູ່ການເຂົ້າກຸ່ມທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດນັ້ນ. ຢູເຄຣນ ຈະຕ້ອງບັນລຸເງື່ອນໄຂທາງການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊັ່ນການບັນລຸມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ ກົດເກນດ້ານປະຊາທິປະໄຕ. ບັນດານັກການທູດເວົ້າວ່າຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວອາດໃຊ້ເວລາເປັນທົດສະວັດຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ຕໍ່ປະເທດຊາດທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ 10 ຄົນໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຂໍສະໝັກຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ຈະທຳການປຶກສາຫາລືກັນຕື່ມອີກໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພາບຢູໂຣບ, ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າທັງໝົດ 27 ປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບຈະສະໜັບສະໜູນສະຖານະພາບຜູ້ສະໝັກຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນ “ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຢ່າງໜັກ” ໃນພາກພື້ນດອນບາສ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນເພື່ອ “ທຳລາຍພາກພື້ນດອນບາສທັງໝົດເທື່ອລະກ້າວ.”
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການນຳສົ່ງອາວຸດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກອງກຳລັງຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເທົ່າທຽມກັບອາວຸດທີ່ມາຈາກ ຣັດເຊຍ.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ຄາກີບ ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຮູບອຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການລະດົມຍິງໃສ່ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ຄາກີບ ຫຼື ເມືອງອື່ນໆໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.