ບັນດາຜູ້ນຳ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ພິຈາລະນາ ການປະຕິຮູບ ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃໝ່

ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ກຳລັງພິຈາລະນາການປະຕິຮູບ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ
ເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເລີ້ມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເປັນເວລາສອງວັນ.
ການເດີນທາງໄປເຖິງທະວີບຢູໂຣບ ໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າຫຼວງຫຼາຍນັບແຕ່ວິກິດການ ປີ
2015 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການແຕກແຍກກັນຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງສະມາ
ຊິກ28 ປະເທດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບວ່າເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຮັບມືແບບ ໃດ. ບາງ
ປະເທດໄດ້ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ອື່ນໆສ້າງສິ່ງ
ກີດຂວາງຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກທີ່ເດີນທາງໄປເຖິງຢູໂຣບ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບກ່າວວ່າ ໃນປີ 2015 ໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 8 ແສນຄົນຂ້າມຊາຍ
ແດນແບບຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າໄປສູ່ບັນດາສະມາຊິກປະເທດຕ່າງໆ. ປະທານສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສຄ໌ ໄດ້ຂຽນລົງຢູ່ໃນໜັງສືກ່ອນກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດວ່າ ການ
ຂ້າມຊາຍແດນແບບຜິດກົດໝາຍໄດ້ຫລຸດລົງ 96 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ເວລາທີ່ມີຈຳນວນ
ສູງສຸດ.
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດກັນແລ້ວໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ
ຫລຸດລົງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຂໍ້ຕົກລົງກັບເທີກີເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເທີກີຊ່ວຍຕັດເສັ້ນ
ທາງຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຮັບເອົາພວກທີ່ໄດ້ເດີນທາງຈາກເທີກີ ເຂົ້າໄປໃນກຣິສ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບຍັງໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮາກເຫງົ້າຂອງສາເຫດ
ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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