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ບັນດາຜູ້ນຳ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ພິຈາລະນາ ການປະຕິຮູບ ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃໝ່

ຄົນເຂົ້າເມືອງຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຊ່ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ອີກຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ມາຈາກ ກາເມຣຸນ ທີ່ເດີນທາງໄປກຣິສ ທີ 28, ກຸມພາ 2015.

ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ສະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ກຳລັງພິຈາລະນາການ​ປະຕິ​ຮູບ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ
ເລື້ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລີ້ມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້
​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ວັນ.

ການ​ເດີ​ນທາງໄປ​ເຖິງ​ທະວີບຢູໂຣບ ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ນັບ​ແຕ່ວິ​ກິດ​ການ ​ປີ
2015 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງສະມາ
ຊິກ28 ປະ​ເທດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນຈະຮັບມືແບບ ໃດ. ບາງ​
ປະ​ເທດໄດ້​ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍເປີດ​ກວ້າງຫຼາ​ຍຂຶ້ນ​ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ປະ​ເທ​ດ ອື່ນໆ​ສ້າງ​ສິ່ງ​
ກີດ​ຂວາງຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ປ້ອງກັນ​ບໍ່ໃຫ້ພວກ​ທີ່​ເດີນທາງໄປເຖິງຢູ​ໂຣບ ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບກ່າວວ່າ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ໄດ້​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ 8 ​ແສນ​ຄົນຂ້າມ​ຊາຍ
​ແດນແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ເຂົ້າ​ໄປສູ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ໆ. ປະທານ​ສະຫະ​ພາບ
​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທັສຄ໌ ​ໄດ້​ຂຽນລົງ​ຢູ່​ໃນ​ໜັງສື​ກ່ອນ​ກອງ​ປະ ຊຸມ​ສຸດຍອດວ່າ ​ການ​
ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ 96 ​ເປີ​ເຊັນ ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່ມີຈຳນວນ
​ສູງສຸດ.

ນະ​ໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່​ໄດ້​ມີການປະຕິບັດກັນ​ແລ້ວ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຮັດໃຫ້​ຈຳນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ຫລຸດລົງ ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ກັບ​ເທີ​ກີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ເທີ​ກີ​ຊ່ວຍ​ຕັດ​ເສັ້ນ
ທາງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ແລະ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ທີ່ໄດ້​ເດີນທາງ​ຈາກ​ເທີ​ກີ​ ເຂົ້າໄປ​ໃນກຣິສ.
ສະຫະພາບຢູ​ໂຣບຍັງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ແກ້ໄຂບັນຫາຮາກເຫງົ້າຂອງ​ສາ​ເຫດ​
ທີ່​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ຜູ້​ຄົນຫລົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

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