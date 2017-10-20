ຮອງປະທານອະນຸກໍາມະການດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU
ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕ້ອງໄດ້ສະແດງທ່າທີຢ່າງໜັກແໜ້ນ "ໃນໄວໆນີ້" ເພື່ອ
ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານນາງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ
ກໍາປູເຈຍເພື່ອຍຸບພັກພັກຝ່າຍຄ້ານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານນາງ Barbara Lochbihler ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງ EU ໄດ້
ຖະແຫລງອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ສະວີເດັນເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ
ຈະເບິ່ງຄືນການພົວພັນກັບກໍາປູເຈຍ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານປະເທດນັ້ນ ດໍາເນີນການ
ໄປຕາມທິດທາງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຍຸບພັກກູ້ຊາດ ຫລື CNRP ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ
ຂອງກໍາປູເຈຍ.
ທ່ານນາງ Lochbihler ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການລົງໂທດແມ່ນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ ຫລື ແມ່ນ
ກະທັ້ງການຢຸດໃຫ້ສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສິນຄ້າຂາອອກໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຂອງກໍປູເຈຍ ແມ່ນທາງເລືອກຈໍານວນນຶ່ງ ໃນບັນດາທາງເລືອກທີ່ສະຫະພາບ ຕ້ອງໄດ້
ນໍາມາພິຈາລະນາ ດຽວນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ "ຢູ່ໃນກໍາປູເຈຍ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເວົ້າວ່າ 'ຕົກລົງ’, ເອີ່ ພວກເຮົາມີການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານຈີນຢູ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະໄປສົນໃຈຕໍ່
EU ?'" "ແຕ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ
EU ແມ່ນເປັນຕະຫລາດໃຫຍ່ສຸດ ສໍາລັບສິນຄ້າຂອງຂາອອກຂອງກໍປູເຈຍ. ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາບັນຫານີ້ໄປພິຈາລະນາ ແລະໃນນາມສ່ວນຕົວ
ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບຈະກ້າວໄປອີກຂັ້ນນຶ່ງ ແລະທຳການລົງໂທດ
ຢ່າງເປັນການສະເພາະໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນໃນລັດຖະບານ, ລັດຖະບານ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເລື່ອງນີ້.
ກຳປູເຈຍສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຍັງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5 ຕື້
ໂດລາໃນປີ 2016 ທີ່ໃຫ້ຖານະພິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຂອງຕົນພາຍໃຕ້
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