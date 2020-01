ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ຣີ​ເຊັບ ຕ​າຍຢິບ ເອີ​ດວານ ກຳ​ລັງ​ກ່າວ​ຫາ​ຜູ້​ນຳທະ​ຫານບ້ານ​

ລີ​ເບຍ ນາຍ​ພົນ​ຄາ​ລີ​ຟາ ຮາ​ຟ​ຕາ ວ່າ​ລະ​ເມີ​ດຂໍ້​ຕົກ​ລົງຢຸດ​ຍິງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເທີ​ກີ​ໄດ້​ສົ່ງ​

ກຳ​ລັງ​ໄປສະ​ໜັບ​ສະໜູນລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ​ລີ​ເບຍ (GNA) ເຖິງ​

ແມ່ນ​ວ່າ ທ່ານ​ເອີ​ດວ​ສນ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ຊອ​ກ​ຫາການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ແທນ​ທີ່​ຈະ

​ເປັນການ​ໃຊ້ກຳ​ລັງ.

ທ່ານ​ເອີ​ດວ​ານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບຸູລ ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

​ເຢ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ​ນາງ​ແອນ​ເຈີ​ລາ ເມີເກີ​ລ ວ່າ “ທ່ານ​ຮາ​ຟ​ຕາ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຕົກ​ລົງ​ຮັບ

​ເອົາ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ ແຕ່​ສອງ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ລະເ​ບີດໃສ່​ສະ​ໝາມ​ບິນ​ນະຄອນ​ຕ​ຣີ​

ໂປ​ລີ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ.”

ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ​ຮາ​ຟ​ຕາ ຄວບ​ຄຸມ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ລີ​ເບຍ ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ຕ້ານ​ລັດ

ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ ທີ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດຮັບ​ຮູ້.

ທ່າ​ນນ​າງເມີ​ເກີ​ລ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ

​ສາ​ກົນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງໃນ​ລີ​ເບຍ. ມາດ​

ຕາ 55 ຂ​ອງ​ແຜນ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ການ​ສິ້ນ​ສຸດລົງ​ໃນການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ໄດ້ວາງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ

​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເອີ​ດວານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ​ເອີ​ດວານ ໄດ້​ທ້າ​ທາຍຕໍ່ທ່ານນ​າງເມີ​ເກີ​ລ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ

ເພື່ອ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຮາ​ຟ​ຕາ ໄດ້​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເບີ​ລິນ​ຫຼື​ບໍ່. ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່ສະ​ບາຍ​ໃຈ

ຕໍ່​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ທ່ານ​ນາງ​ເ​ມີ​ເກີ​ລ ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ຕົກ​ລົງທາງ​ປາກ​ເທົ່າ​ນັ້ນໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​

ເກດ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ລໍ​ຖ້າ​ລາຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ທ່ານຢູ່.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເບີ​ລິນໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ອີກ ​ຕໍ່ການ​ຫ້າມ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ

ສາ​ກົນ​ໃຫ້​ແກ່​ບີ​ເບຍ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານຈະສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການສະ​ໜັບ​ສະ​

ໜູນນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຟາ​ເຢ​ສ ອາ​ລ-​ຊາຣາສ ແຫ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປອງດອງ​ຊາດ

​ຂອງ​ລີ​ເບຍ​.

ທ່ານ​ເອີ​ດ​ວານ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ຫາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ

​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດັ່​ງກ່າວ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ລະ​ທ່ານ​ຊາຣາ​ສ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ

​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ທ​ະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຝິກ​

ແອບກຳ​ລັງ GNA. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ 500 ປີ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບກາ​ນ​ເຊື້ອ

|​ເຊີນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ GNA ທີ່​ໃຫ້​ສິດ​ທິ​ແກ່​ພວກ​ເຮົ​າ.”

Turkish President Recep Tayyip Erdogan is accusing Libyan militia leader General Khalifa Haftar of violating a cease-fire agreement. Despite deploying Turkish forces to back the Libyan Government of National Accord (GNA), though, Erdogan seems to be increasingly looking to diplomacy rather than force.



"He [Haftar] says he agreed to a cease-fire, but two days subsequent, he bombed the [Tripoli] airport. So how can we trust him," Erdogan said Friday in Istanbul with German Chancellor Angela Merkel.



Haftar's forces control most of Libya in its war against the United Nations-recognized GNA.



Merkel on Sunday hosted an international summit in Berlin aimed at resolving the Libyan civil war. A 55-article road map to end the conflict was hammered out at the meeting, which Erdogan attended.



Erdogan challenged Merkel at the press conference, however, to confirm whether Haftar had signed the Berlin agreement. A visibly uncomfortable Merkel confirmed he only orally agreed to it, noting they were still waiting for his signature.



Despite the Berlin agreement reaffirming the Libyan international arms embargo, the Turkish president said he would continue supporting the GNA's Prime Minister, Fayez al-Sarraj.