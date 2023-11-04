ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກກໍາພ້າ

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ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບທີ່ ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.
This news word describes a tragic result of war.
ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງທີ່ໜ້າເສົ້າຈາກຜົນຂອງສົງຄາມ.
ORPHAN: ORPHAN
Five years of civil war has orphaned children all over Syria.
ສົງຄາມກາງເມືອງເປັນເວລາ 5 ປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນກໍາພ້າໄປທົ່ວ ປະເທດຊີເຣຍ.
Some of them found refuge in this World War II orphanage north of Aleppo.
ບາງຄົນ ພົບບ່ອນລີ້ໄພທີ່ເປັນສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ອາເລັບໂປ.
We take care of their educational needs and support them with the help of civil society organizations.
ພວກເຮົາເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນຕ່າງໆ.
To be orphaned means as a child your parents have died.
ການເປັນເດັກກໍາພ້າ ໝາຍເຖິງຕອນເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
An orphanage is a home for orphans.
ສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກນ້ອຍກໍາພ້າ ແມ່ນເຮືອນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
Now you know what the news word orphan means.
ບັດນີ້ ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄໍາສັບໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.
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