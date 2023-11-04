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ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກກໍາພ້າ

ບົດຮຽນພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍເຖິງ ເດັກກໍາພ້າ
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ບົດຮຽນພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍເຖິງ ເດັກກໍາພ້າ

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ບົດຮຽນພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍເຖິງ ເດັກກໍາພ້າ.

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບທີ່ ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

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ຟັງບົດຮຽໜ ຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍເຖິງ ເດັກກໍາພ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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This news word describes a tragic result of war.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງທີ່ໜ້າເສົ້າຈາກຜົນຂອງສົງຄາມ.

ORPHAN: ORPHAN

Five years of civil war has orphaned children all over Syria.

ສົງຄາມກາງເມືອງເປັນເວລາ 5 ປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນກໍາພ້າໄປທົ່ວ ປະເທດຊີເຣຍ.

Some of them found refuge in this World War II orphanage north of Aleppo.

ບາງຄົນ ພົບບ່ອນລີ້ໄພທີ່ເປັນສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະ​ຄອນຫຼວງ ອາເລັບໂປ.

We take care of their educational needs and support them with the help of civil society organizations.

ພວກເຮົາເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສັງຄົມພົນ​ລະ​ເຮືອນຕ່າງໆ.

To be orphaned means as a child your parents have died.

ການເປັນເດັກກໍາພ້າ ໝາຍເຖິງຕອນເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.

An orphanage is a home for orphans.

ສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກນ້ອຍກໍາພ້າ ແມ່ນເຮືອນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່​ແມ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ.

Now you know what the news word orphan means.

ບັດນີ້ ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄໍາສັບໃນຂ່າວ Orphan ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.

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