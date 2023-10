ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Obliterated

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word is taken from a talk show.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ແມ່ນເອົາມາຈາກລາຍການສົນທະນາ.

Sports reporter Sonny Young is talking to host Shaka Ssali about the Ethiopian Olympic Gold Medal athlete Almaz Ayana.

ຜູ້ລາຍງານຂ່າວກິລາ ທ່ານ ຊອນນີ ຢັງ ກໍາລັງໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດລາຍການ ທ່ານ ຊາກາ ຊະຊາລີ ກ່ຽວກັບນັກກິລາແລ່ນຫຼຽນຄໍາໂອລິມປິກຊາວເອທີໂອເປຍ ນາງອາລມາສ ອະຢານາ.

Fantastic achievement by her, Shaka, in the women’s 10,000 meters final. She obliterated the previous record by, I think, more than 14 seconds.

ຜົນສໍາເລັດທີ່ວິເສດໂດຍນາງ ຊາກາ, ໃນການແຂ່ງຂັນແລ່ນ10,000 ແມັດຮອບຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດປະເພດຍິງ. ລາວໄດ້ລຶບລ້າງສະ​ຖິ​ຕິໃນຄັ້ງກ່ອນ ໜ້ານັ້ນໂດຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຫຼາຍກວ່າ 14 ວິນາທີ.

Obliterated is something that is destroyed completely, so that nothing is left.

Obliterated ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ຖືກທໍາລາຍໄປຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອໄວ້ ເລີຍ.

The athlete beat the world record by 14 seconds.

ນັກກິລາ ໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິໂລກດ້ວຍເວລາ 14 ວິນາທີ.

She ran so fast that the old record seemed to disappear.

ລາວແລ່ນໄວຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າສະ​ຖິ​ຕິໂຕເກົ່າຫາຍສາບສູນໄປເລີຍ.