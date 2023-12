ຮຽນຄໍາສັບ ພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Inequality ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ສູງຫຼາຍ ຫຼື ບັນຫາທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This word come from a report from the World Bank. It says this is one cause of extreme poverty.

ຄໍາສັບນີ້ ມາຈາກບົດລາຍງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ໃນບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຮຸນແຮງ.

INEQUALITY: INEQUALITY

The World Bank says stronger effort to ease Inequality are important to reducing extreme poverty around the globe.

ທະນາຄານໂລກກ່າວວ່າ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ​ເກົ່າ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

World Bank president Jim Yong Kim says Inequality is a barrier to reducing world poverty to 3 percent world-wide by 2030.

ປະທານຂອງທະນາຄານໂລກ ທ່ານຈິມ ຢົງ ກິມ ກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ກັນເປັນອຸປະສັກໃນການຫຼຸດຄວາມຍາກຈົນຂອງໂລກລົງ 3 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2030.

Inequality overall is far too high.

Inequality ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ສູງຫຼາຍ.

Inequality is a situation that is not balanced.

Inequality ແມ່ນບັນຫາທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນ.

Inequality is when some people have more rights or better chances at life than other people.

Inequality ແມ່ນເວ​ລາໃດທີ່ຄົນຈໍານວນນຶ່ງມີສິດທິ ຫຼື ມີໂອກາດທີ່ດີກວ່າໃນຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.