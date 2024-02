ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Incredible ແປວ່າ ເຫຼືອເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word is about an iguana that briefly stopped a tennis match at the Miami Open in Florida.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບໂຕກະປອມໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຢຸດການແຂ່ງຂັນກິລາຕີເທັນນິສໃນໄລຍະສັ້ນໆ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນ ໄມອາມີ ໂອເພັນ ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ.

INCREDIBLE: INCREDIBLE

Whoa! That’s an interesting fan. Oh, it’s coming down the scoreboard. Oh, wow. Oh, he’s very brave now. This is incredible. He’s making run for it.

ໂວ້! ນັ້ນແມ່ນແຟນທີ່ໜ້າສົນໃຈແທ້. ໂອ້! ມັນກໍາລັງໄຕ່ລົງມາຫາກະດານຄະແນນ. ໂອ້, ວ້າວ. ໂອ້, ບັດນີ້ມັນສະຫຼາດຫຼາຍ. ອັນນີ້ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ມັນກໍາລັງແລ່ນ.

Incredible means difficult to believe.

Incredible ໝາຍຄວາມວ່າ ຍາກ ທີ່ຈະ ເຊື່ອ.

Something that is incredible may not seem possible.

ບາງສິ່ງທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

Incredible can also mean extremely good, great or large.

Incredible ຍັງສາມາດແປໄດ້ວ່າ ດີແທ້ໆ, ວິເສດທີ່ສຸດ ຫຼື ຍິ່ງໃຫຍ່.