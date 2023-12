ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Executive order ແປວ່າ ຄໍາສັ່ງຈາກຂັ້ນສູງ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

These news words are about actions taken by U.S. President Donald Trump.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດງານທີ່ດໍາເນີນການໂດຍປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ.

EXECUTIVE ORDER: EXECUTIVE ORDER

President Donald Trump signed an executive order Monday pulling the United Stated out of the Trans Pacific Partnership, or TPP.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳ​ລັດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໃນມື້ວັນຈັນ ເພື່ອຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຄູ່ຮ່ວມມືຂ້າມມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດປາຊີຟິກ ຫຼື TPP.

An executive order is a tool presidents use to make new policy. They can become law.

Executive order ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ປະທານາທິບໍດີໃຊ້ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ອັນໃໝ່. ພວກມັນສາມາດກາຍມາເປັນກົດໝາຍໄດ້.

Sometimes presidents use them to avoid opposition in congress.

ບາງຄັ້ງ ປະທານາທິບໍດີຈະໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຄັດຄ້ານຢູ່ໃນລັດ ຖະສະພາ.

During his first days in office, President Trump signed executive order.

ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຊັນດຳ​ລັດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

Now you know what executive order means.

ບັດນີ້, ທ່ານ​ກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ executive order ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.