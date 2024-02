ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Euphoria ແປວ່າ ຄວາມດີໃຈທີ່ລົ້ນເຫຼືອ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word describes an intense emotion.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໜັກແໜ້ນ.

EUPHORIA: EUPHORIA

There was euphoria in Russia after Donald Trump won the U.S. presidential election. Since then, the euphoria has gone down.

ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ ລຸນຫຼັງ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຮັບ ໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຄວາມສຸກມ່ວນຊື່ນ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ.

Euphoria is a feeling of great happiness and excitement.

Euphoria ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ສຸກລົ້ນ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ.

Winners may experience euphoria, especially if the win is a surprise.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ອາດຈະມີປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າການຊະນະ ເປັນຄວາມປະຫຼາດໃຈ.

Some experts say that intense physical exercise, and love, can also cause euphoria.

ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນກ່າວວ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງເອົ​າ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ, ແລະ ມີຄວາມຮັກ, ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສະໜຸກສະໜານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

