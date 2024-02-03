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Euphoria ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ສຸກລົ້ນ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ, ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ອາດຈະມີປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ສຸດ

Euphoria ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ສຸກລົ້ນ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ, ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ອາດຈະມີປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ສຸດ
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Euphoria ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ສຸກລົ້ນ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ, ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ອາດຈະມີປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ສຸດ

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