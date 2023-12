ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ: Deteriorate ແປວ່າ ເສື່ອມລົງ ຫຼື ຊຸດໂຊມລົງ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

The Ibrahim Index of African Governance is a yearly examination of government performance in every country on the continent.

ດັດຊະນີຂອງການປົກຄອງອາຟຣິກາ ອິບຣາຮິມ ເປັນການກວດສອບການປະ ຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານປະຈໍາປີໃນທຸກໆປະເທດຢູ່ໃນທະວີບແຫ່ງນີ້.

The annual Ibrahim Index on African Governance shows almost two in three African citizens live in countries in which safety and the rule of law have deteriorate during the past decade.

ດັດຊະນີອິບຣາຮິມປະຈໍາປີ ກ່ຽວ​ກັບ ການປົກຄອງຂອງອາຟຣິກາ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນເກືອບ 2 ໃນ 3 ຂອງ ອາຟຣິກາ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

The founder of the index, Mo Ibrahim, said the statistics send a clear message.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງດັດຊະນີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານໂມ ອິບຣາຮິມ ກ່າວວ່າ ສະຖິຕິ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທີ່ຈະແຈ້ງອອກໄປ.

We cannot say it more louder, that we need peace in Africa.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ດັງກວ່ານີ້ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນ ອາຟຣິກາ.

Deteriorate means to worsen as time passes.

Deteriorate ໝາຍຄວາມວ່າ ຊຸດໂຊມລົງ ໃນຂະນະທີ່ເວລາຜ່ານໄປ.

