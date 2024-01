ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Coding ແປວ່າ ການເຂົ້າລະຫັດຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ້

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word is a skill used in computer science.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ແມ່ນທັກສະທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້.

CODING: CODING

At the Microsoft store in New York City, a handful of students are learning a new language.

ຢູ່ທີ່ຮ້ານໄມໂຄຣຊັອບໃນນະຄອນນິວຢອກ, ນັກຮຽນຈໍານວນນຶ່ງແມ່ນ ກໍາລັງຮຽນພາສາໃໝ່.

A world away in Lagos, Nigeria, more students are learning the same language.

ຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງ​ຂອງໂລກທີ່ຫ່າງໄກອອກ​ໄປໃນນະຄອນລາໂກສ, ປະເທດ ໄນຈີເຣຍ, ນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ ກໍກໍາລັງຮຽນພາສາອັນດຽວກັນ.

Coding is a universal language.

Coding ແມ່ນພາສາສາກົນ.

Coding is the language of solving problems.

Coding ແມ່ນພາສາ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ.

Coding means writing detailed commands for a computer to follow.

Coding ໝາຍເຖິງການຂຽນກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີ້ປະຕິບັດຕາມ.

Coding uses words and numbers as computer instructions.

Coding ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະໂຕເລກ ເປັນຄໍາແນະນໍາທາງຄອມພິວເຕີ້.

Coding is also known as computer programming.

Coding ຍັງຮູ້ໃນອີກອັນນຶ່ງວ່າ ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ້.

