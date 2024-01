ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Burgeoning ແປວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕອອກ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word is about the palm oil industry.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນປາມ.

The oil is used in many food and beauty products.

ນໍ້າມັນດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມຫຼາຍຢ່າງ.

BURGEONING: BURGEONING

The need for palm old had led to the creation of large plantations, especially in Southeast Asia.

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບນໍ້າມັນປາມ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງສວນຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

The group Amnesty International says the burgeoning demand is causing labor rights abuses on many plantations.

ກຸ່ມນິລະໂທດກໍາສາກົນກ່າວວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການລະເມີດສິດທິດ້ານແຮງງານຢູ່ໃນສວນດັ່ງກ່າວຫຼາຍແຫ່ງ.

Burgeoning means growing or developing quickly. Many workers are needed to supply more palm oil for the growing demand.

Burgeoning ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍໂຕ ຫຼືພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ພະນັກງານຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງນໍ້າມັນປາມເພີ້ມເຕີມ ສໍາລັບຄວາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ.

Because of that burgeoning need, labor rights are being ignored.

ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການທີ່ຂະຫຍາຍໂຕນັ້ນ, ສິດທິດ້ານແຮງງານ ແມ່ນຖືກປະຖິ້ມ ແບບບໍ່ຫົວຊາ.