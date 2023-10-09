ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Blackout

NEWS WORDS: BLACKOUT
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week’s News Words is about difficulty linked to war.
ຄຳສັບໃນຂ່າວຂອງທິດນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສົງຄາມ.
BLACKOUT
BLACKOUT: ແບຼັກອ້າວ
It’s Friday afternoon and the bikers are out let off stream, showing off stunts, impressing their friends. Welcome to Baghdad and the world of the Iraqi bikers.
ມັນແມ່ນຕອນບ່າຍວັນສຸກ ແລະພວກຂີ່ລົດຈັກພາກັນຂີ່ລົດອອກມາ, ສະແດງ ທ່າອັນຕະລາຍ, ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຂົ້າເຈົ້າ. ລັດຖະບານ ແບກແດັດ ແລະ ໂລກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບພວກນັກຂີ່ລົດຈັກ ຊາວ ອີຣັກ ນັ້ນ.
It’s a way to forget the blackouts, the bombs, the violence.
ມັນເປັນວິທີທີ່ຈະລືມ ກ່ຽວກັບ ໄຟຟ້າມອດ, ລະເບີດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ.
A blackout is when lights are turned off to guard against enemy attacks in a war.
ແບລກອ້າວ ແມ່ນເວລາທີ່ດອກໄຟຖືກມອດໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງສັດຕູໃນສົງຄາມ.
A blackout can also be the result of an electrical power failure.
ແບລກອ້າວ ຍັງສາມາດເປັນຜົນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າລົ້ມແຫລວ.
And for people, blackouts are sudden loss of sight, memory or consciousness.
ແລະສຳລັບຄົນນັ້ນ, ແບລກອ້າວ ແມ່ນການສູນເສຍການແນມເຫັນ, ຄວາມຊົງຈຳ ຫຼື ສະຕິ.