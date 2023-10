ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Blackout

NEWS WORDS: BLACKOUT

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s News Words is about difficulty linked to war.

ຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທິດນີ້​ແມ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ.

BLACKOUT

BLACKOUT: ແບຼັກອ້າວ

It’s Friday afternoon and the bikers are out let off stream, showing off stunts, impressing their friends. Welcome to Baghdad and the world of the Iraqi bikers.

ມັນແມ່ນຕອນ​ບ່າຍວັນສຸກ ແລະພວກຂີ່ລົດຈັກພາກັນຂີ່​ລົດອອກມາ, ສະແດງ ທ່າ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ປະ​ທັບ​ໃຈໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຂົ້າເຈົ້າ. ລັດ​ຖະ​ບານ ແບກແດັດ ແລະ ໂລກ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມຍິນດີກັບພວກນັກຂີ່ລົດຈັກ ຊາວ ອີຣັກ ນັ້ນ.

It’s a way to forget the blackouts, the bombs, the violence.

ມັນເປັນວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ລືມ ກ່ຽວ​ກັບ ໄຟ​ຟ້າ​ມອດ, ລະ​ເບີດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ.

A blackout is when lights are turned off to guard against enemy attacks in a war.

ແບລກອ້າວ ແມ່ນເວລາທີ່ດອກໄຟຖືກມອດ​ໄວ້ ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ສັດ​ຕູໃນສົງຄາມ.

A blackout can also be the result of an electrical power failure.

ແບລກອ້າວ ຍັງສາມາດເປັນຜົນຂອງພະ​ລັງ​ງານໄຟຟ້າລົ້ມແຫລວ.

And for people, blackouts are sudden loss of sight, memory or consciousness.

ແລະສຳລັບຄົນນັ້ນ, ແບລກອ້າວ ແມ່ນການສູນ​ເສຍ​ການ​ແນມ​ເຫັນ, ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ຫຼື ສະຕິ.