Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Touch is one of our five senses, so what might “Touch-and-Go” mean?

ການສໍາພັດແມ່ນນຶ່ງໃນປະ​ສາດ​ສຳ​ພັດ 5 ຢ່າງຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ “Touch-and-Go” ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ "ສໍາຜັດແລະໄປ" ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນ​ແທ້? ໄປ​ຟັງ​ບົດ​ສົນ​ທະ​ນາ ລະ​ຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງ​ເບິ່ງ​ເນາະ, ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ໃຊ້​ສຳ​ນວນນີ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ?

Dan: I just heard from Ashley that you lost your pet. I'm so sorry.

ຂ້ອຍຫາກໍ່ໄດ້ຍິນຈາກ Ashley ວ່າ ເຈົ້າເສຍສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າໄປ. ຂ້ອຍເສຍ​ໃຈ​ນຳ​ຫລາຍໆ​ເດີ້.

Anna: Thanks, Dan. Things were touch and go for a while, but finally I found Rocky.

ຂອບໃຈ, Dan. ສິ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນສໍາພັດ ແລະກໍໄປໃນ​ຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ, ແຕ່​ໃນ​ທີ່ສຸດ ຂ້ອຍ​ກໍໄດ້ພົບ Rocky.

Dan: It's a rock? ມັນເປັນຫີນຊັ້ນບໍ?

Anna: It's Rocky, my pet rock. We go way back Dan.

ມັນແມ່ນ Rocky, ມັນແມ່ນສັດລ້ຽງທີ່​ເປັນ​ຫີນຂອງຂ້ອຍ. ພວກ​ເຮົາຮູ້​ຈັກກັນ​ມາແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ Dan.

Touch-and-go describes a situation that is uncertain. The final result is unknown. We mostly use this phrase when talking about serious situations like a health scare. Not a missing pet rock.

Touch-and-go ອະທິບາຍ​ເຖິງສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ່ມີ​ໃຜຮູ້. ໃນເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນຫ່ວງຢູ່ຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ້​ສຶກຢ້ານກົວໃນ​ເລື້ອງສຸ​ຂະພາບ. ບໍ່ແມ່ນເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບສັດລ້ຽງຫີນ ທີ່ເສຍໄປ.