Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Touch is one of our five senses, so what might “Touch-and-Go” mean?
ການສໍາພັດແມ່ນນຶ່ງໃນປະສາດສຳພັດ 5 ຢ່າງຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ “Touch-and-Go” ຊຶ່ງແປວ່າ "ສໍາຜັດແລະໄປ" ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນແທ້? ໄປຟັງບົດສົນທະນາ ລະຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Dan: I just heard from Ashley that you lost your pet. I'm so sorry.
ຂ້ອຍຫາກໍ່ໄດ້ຍິນຈາກ Ashley ວ່າ ເຈົ້າເສຍສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າໄປ. ຂ້ອຍເສຍໃຈນຳຫລາຍໆເດີ້.
Anna: Thanks, Dan. Things were touch and go for a while, but finally I found Rocky.
ຂອບໃຈ, Dan. ສິ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນສໍາພັດ ແລະກໍໄປໃນຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ຂ້ອຍກໍໄດ້ພົບ Rocky.
Dan: It's a rock? ມັນເປັນຫີນຊັ້ນບໍ?
Anna: It's Rocky, my pet rock. We go way back Dan.
ມັນແມ່ນ Rocky, ມັນແມ່ນສັດລ້ຽງທີ່ເປັນຫີນຂອງຂ້ອຍ. ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ Dan.
Touch-and-go describes a situation that is uncertain. The final result is unknown. We mostly use this phrase when talking about serious situations like a health scare. Not a missing pet rock.
Touch-and-go ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້. ໃນເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຫ່ວງຢູ່ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວໃນເລື້ອງສຸຂະພາບ. ບໍ່ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງຫີນ ທີ່ເສຍໄປ.