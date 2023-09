English in a Minute, ບົດທີ 110 “Rain on someone’s parade” ແປວ່າ “ທຳລາຍເວລາດີໆຂອງໃຜຄົນນຶ່ງ/ທຳລາຍຄວາມສຸກຂອງໃຜຄົນນຶ່ງ”

Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

A parade is a traveling celebration along public streets. It’s moving party! Nothing can ruin a parade except, well… rain.

ຂະບວນແຮ່ ແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງໄປຕາມຖະໜົນສາທາລະນະ. ມັນແມ່ນການສະຫຼອງແບບເຄື່ອນທີ່! ບໍ່ມີຫຍັງຈະສາມາດທຳລາຍຂະບວນແຫ່ໄດ້ ນອກຈາກ... ຝົນ.



Anna: Jonathan, this year I’m entering Washington D.C.’s original Song-a-Thon Contest.

ອານນາ: ​ໂຈນາທານ, ປີນີ້ ຂ້ອຍຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Song-a-Thon ແບບດັ້ງເດີມຂອງວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ.

Jonathan: Anna, I hate to tell you this, but… Anna! I don’t mean to rain on your parade, but that contest was last week.

ໂຈນາທານ: ອານນາ, ຂ້ອຍບໍ່ຢາກທີ່ຈະບອກເຈົ້າເລື້ອງນີ້, ແຕ່... ອານນາ! ຂ້ອຍບໍ່ຢາກທຳລາຍເວລາດີໆຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ແມ່ນອາທິດແລ້ວນີ້.

Anna: NO!

ອານນາ: ​ຢ່າໄດ໋!

The expression “to rain on someone’s parade” means to ruin someone’s good time. If someone rains on your parade, they take away your happiness. All of it.

ສຳນວນທີ່ວ່າ “To rain on someone’s parade” ໝາຍເຖິງການທຳລາຍເວລາດີໆຂອງໃຜຄົນນຶ່ງ. ຖ້າໃຜຄົນນຶ່ງ “rains on your parade”, ເຂົາເຈົ້າເອົາຄວາມສຸກຂອງເຈົ້າໄປ. ທັງໝົດຂອງຄວາມສຸກເຈົ້າເລີຍ.

And that's English in a minute.

ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.