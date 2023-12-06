ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ:​“to pick up the slack” ແປວ່າ “ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທີ່ຄົນອື່ນເຮັດບໍ່ແລ້ວ/ເກັບຕົກ ວຽກທີ່ຄົນອື່ນເຮັດບໍ່ແລ້ວ”

Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
“Slack” describes the part of a rope that’s not tight and hangs loosely. But why would someone need to pick up the slack?
“Slack” ໝາຍເຖິງສ່ວນນຶ່ງຂອງ ເຊືອກ ທີ່ບໍ່ແໜ້ນ ແລະ ຫ້ອຍຢູ່ແບບຫຼົມໆ. ແຕ່ຍ້ອນຫຍັງ ບາງຄົນຈຶ່ງຕ້ອງເກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງເຊືອກທີ່ບໍ່ແໜ້ນນັ້ນຂຶ້ນມາ? to pick up the slack ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດກັນແທ້, ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ ອານາ ກັບແດນ ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີ່ມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
Dan: Okay, how many scripts do we have for the new program?
ແດນ: ຕົກລົງວ່າ ພວກເຮົາມີ ບົດເວົ້າ ສຳລັບລາຍການໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຈັກບົດນະ?
Anna: Let’s see. I count… two!
ອານນາ: ດຽວເບ່ິງກ່ອນ, ຂ້ອຍ ນັບເບິ່ງ....ມີສອງ!
Dan: Two? But Martha promised she would write ten.
ແດນ: ສອງ? ແຕ່ ມາຕາ ສັນຍາໄວ້ວ່າ ລາວຈະຂຽນ 10 ບົດ.
Anna: oh, well, we’re going to have to pick up the slack because she’s only written two.
ອານນາ: ໂອ, ຊັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທີ່ລາວເຮັດບໍ່ແລ້ວ ເພາະວ່າລາວຂຽນພຽງແຕ່ 2 ບົດ.
Dan: Martha!
ແດນ: ມາຕາ!
To pick up the slack means to do something that someone else should be doing but isn’t. if you have ever been on a team or worked in an office, you know that one person not doing their part can have a bad effect on others.
To pick up the slack ໝາຍເຖິງການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄົນອື່ນຄວນຈະເຮັດ ແຕ່ບໍ່ເຮັດ. ຖ້າ ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ໃນທີມ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການໃດນຶ່ງ, ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້.
And that's English in a minute.
ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.