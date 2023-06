English in a Minute, ບົດທີ 98 “Take someone under your wing” ແປວ່າ "ເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອ ຫລື ດູແລເປັນຢ່າງດີ"

Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Some animals, like birds and insects, have wings. Sadly, humans, do not.

ສັດບາງປະເພດ, ເຊັ່ນ ນົກ ແລະ ແມງໄມ້ແມ່ນມີປີກ. ເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ທີ່ມະນຸດ ບໍ່ມີປີກ. ແຕ່ຄຳ​ວ່າ “take someone under your wing,” ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ແນວໃດກັນ​ແທ້? ພວກເຮົາລອງໄປ​ຟັງ​ບົດ​ສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan ລອງ​ເບິ່ງ​ເນາະ, ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ໃຊ້​ສຳ​ນວນນີ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ?

Anna: Hey, Jonathan. How’s the new coffee business going?

ອານນາ: ເອີ, ໂຈເນທານ, ທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບກາເຟ ເປັນແນວໃດແລ້ວ?

Jonathan: Oh, It’s going great! Your cousin Keith has been a huge help.

ໂຈເນທານ: ໂອ, ມັນກຳລັງໄປໄດ້ດີຫລາຍ! ພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າ, ຄີທ ຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຂະໜາດ.

Anna: I am so glad he’s taken you under his wing. You know, in our family, we call him Keith the coffee King.

ອານນາ: ຂ້ອຍດີໃຈ ທີ່ລາວເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ,​ພວກເຮົາຮ້ອງລາວວ່າ ຄີທ ລາຊາແຫ່ງກາເຟ.

Jonathan: well. He sure is the coffee king.

ໂຈເນທານ: ໂອ້, ແນ່ນອນວ່າລາວເປັນລາຊາແຫ່ງກາເຟແທ້​ເລີຍ​ຫລະ.



If you “take someone under your wing,” you help and guide them. You make sure they have what they need. You are a little like their protector. You might do this for someone who is new to a job or school, or for someone who is new to a profession that you have experience with.

ຖ້າເຈົ້າ “take someone under your wing,” ເຈົ້າຊ່ວຍ ແລະນຳພາເຂົາເຈົ້າ. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ເຈົ້າເປັນຄື ຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກເຂົາ​ເຈົ້າໜ້ອຍນຶ່ງກໍວ່າ​ໄດ້. ເຈົ້າອາດຈະເຮັດແບບນີ້ ກັບບຸກຄົນໃດ ບຸກຄົນນຶ່ງທີ່ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກໃໝ່ ຫຼື ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃໝ່, ຫຼື ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຍັງໃໝ່ໃນ ຂະ​ແຫນງອາຊີບທີ່ເຈົ້າມີປະສົບການກັບມັນແລ້ວ.

And that's English in a minute.

ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.