ບົດທີ 104: “All the rage” ແປວ່າ "ເປັນທີ່ນິຍົມ ຫລື ເປັນແຟຊັ້ນໃໝ່"

Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Rage means extreme anger. Uh-oh. Is Anna mad at Jonathan?

Rage ໝາຍເຖິງຄວາມໂມໂຫ ຫລື ໃຈຮ້າຍຢ່າງ​ໃຫຍ່. ໂອະ-ໂອ. ອານນາ ກຳ​ລັງໂມໂຫໃຫ້ ໂຈນາທານບໍຫັ້ນ? ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ ອານນາ ກັບ ໂຈນາທານ ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີພວກ​ເຮົາອາດ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຳ​ນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?



Jonathan: Anna, what exactly are you eating?

ໂຈນາທານ: ອານນາ,​ ເຈົ້າກຳລັງກິນຫຍັງກັນແທ້​ເກາະ?

Anna: Bread.

ອານນາ: ​ເຂົ້າຈີ່.

Jonathan: That does not look like bread.

ໂຈນາທານ: ອັນນັ້ນມັນເບິ່ງ ຄືບໍ່ຄືເຂົ້າຈີ່ເລີຍ.

Anna: Well, it’s bread that you make in the microwave. It’s all the rage on TikTok.

ອານນາ: ເອີ ຄືວ່າ, ມັນແມ່ນເຂົ້າຈີ່ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນເຕົາໄມໂຄຣເວັບ. ມັນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນ​ຫລາຍດຽວນີ້ ຢູ່ໃນຕິກຕ໋ອກ.

Jonathan: But you’re so good at baking bread.

ໂຈນາທານ: ແຕ່ ເຈົ້າກໍອົບເຂົ້າຈີນເກັ່ງຫຼາຍ ບໍ່​ແມ່ນ​ຫວາ.

Anna: you’re right, Jonathan.

ອານນາ:​ ແມ່ນຄວາມເຈົ້າ, ໂຈນາທານ.

In this case, rage has nothing to do with anger. If something is all the rage, it is hugely popular for a short period of time. A new dance, a clothing style or even microwaved bread can be all the rage.

ໃນກໍລະນີນີ້, rage ແມ່ນບໍ່ໄດ້​ມີ​ຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໂມໂຫ ຫລື​ໃຈ​ຮ້າຍ.​ ຖ້າສິ່ງ ໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ “all the rage” ກໍແມ່ນມັນເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.​ ການຟ້ອນ ຫລື ເຕັ້ນ, ແບບເຄື່ອງ​ນຸ່ງໃໝ່ ຫຼື ແມ້ແຕ່ ເຂົ້າຈີ່ເຮັດ​ຢູ່ໄມໂຄຣເວັບ ກໍ່ສາມາດ ເປັນທີ່ນິຍົມ ຫລື​ແຟ​ຊັນ ໄດ້​ທັງ​ນັ້ນ.

And that's English in a minute.

ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.