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ກະລຸນາຮັບຟັງ English in a Minute, ບົດທີ 104: “All the rage” ແປວ່າ "ເປັນທີ່ນິຍົມ ຫລື ເປັນແຟຊັ້ນໃໝ່"
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ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸດອກສຸຣິ ຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ
ນັກກົດໝາຍເພື່ອສິດທິມະນຸດຊາວຈີນ ຖືກຈັບໂຕຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ສານມົສກູຄາດວ່າ ຈະພິຈາລະນາການຂໍອຸທອນ ຈາກຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານຂອງ ຣັດເຊຍ
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ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 2 ສິງຫາ ອິນເດຍ: ຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນ ລວມທັງຕຳຫຼວດສອງຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍກວ່າ 110 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນຈັນ ລຸນຫຼັງມີການປະທະກັນ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 31 ກໍລະກົດ ຢູເຄຣນ: ພວກລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຖະລົ່ມຕຶກອາພາດເມັນ ແລະຕຶກມະຫາວິທະຍາໄລ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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