Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
The wind is windy. If you throw something into it like these feathers, they blow away.
ລົມແມ່ນມັນພັດໄປ. ຖ້າທ່ານໂຍນບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ຂົນນົກເຫຼົ່ານີ້ ຖິ້ມໄປໃສ່ມັນ, ຂົນນົກພວກນີ້ ກໍຈະປີວໄປ.
But what happens when you throw caution to the wind? Let's listen.
ແຕ່ວ່າ ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານໂຍນຄວາມລະມັດລະວັງຖິ້ມໄປໃສ່ລົມ? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Dan, I heard you are finally going to climb Mount Everest. That is amazing.
Dan, ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າ ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າກໍຈະໄປປີນພູຫິມະໄລແລ້ວເນາະ. ນັ້ນເປັນເລື້ອງດີແບບມະຫັດສະຈັນເລີຍຫລະ.
I changed my mind. I'm just not ready.
ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈແລ້ວເດະ. ຂ້ອຍບໍ່ພ້ອມເທື່ອ.
Now is not the time to be careful Dan, throw caution to the wind!
ຕອນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງແລ້ວ Dan, ໂຍນຄວາມລະມັດລະວັງ ຖິ້ມໄປກັບລົມຊະ!
Caution keeps us alive. I like being alive.
ຄວາມລະມັດລະວັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຊີວິດໄວ້ໄດ໋. ຂ້ອຍມັກການມີຊີວິດຢູ່.
When we throw caution to the wind, we stop being careful about something. We take a very brave step to do something that could result in failure.ເມື່ອພວກເຮົາໂຍນຄວາມລະມັດລະວັງຖິ້ມໄປກັບລົມ, ພວກເຮົາຢຸດເຊົາການລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບບາງ ສິ່ງບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາເອົາບາດກ້າວທີ່ກ້າຫານຫຼາຍເພື່ອຈະເຮັດບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມແຫລວ.
And that's English in a minute!