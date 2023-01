Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

The wind is windy. If you throw something into it like these feathers, they blow away.

ລົມແມ່ນມັນພັດໄປ. ຖ້າທ່ານໂຍນບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ຂົນນົກເຫຼົ່ານີ້ ຖິ້ມ​ໄປ​ໃສ່​ມັນ, ຂົນ​ນົກພວກນີ້ ກໍຈະປີວໄປ.

But what happens when you throw caution to the wind? Let's listen.

ແຕ່ວ່າ ​ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານໂຍນຄວາມລະມັດລະວັງຖິ້ມ​ໄປໃສ່ລົມ? ພວກ​ເຮົາມາພາ​ກັນ​ໄປ​ຟັງບົດສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເບິ່ງ​ເນາະ ບາງ​ທີມັນ​ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​?

Dan, I heard you are finally going to climb Mount Everest. That is amazing.

Dan, ຂ້ອຍໄດ້​ຍິນວ່າ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໄປ​ປີນ​ພູຫິ​ມະ​ໄລແລ້ວ​ເນາະ. ນັ້ນເປັນ​ເລື້ອງດີ​ແບບມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ເລີຍຫລະ.

I changed my mind. I'm just not ready.

ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈແລ້ວ​ເດະ. ຂ້ອຍບໍ່ພ້ອມເທື່ອ.

Now is not the time to be careful Dan, throw caution to the wind!

ຕອນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງແລ້ວ Dan, ໂຍນ​ຄວາມລະມັດລະວັງ ຖິ້ມໄປກັບລົມຊະ!

Caution keeps us alive. I like being alive.

ຄວາມລະມັດລະວັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັກ​ສາຊີວິດໄວ້ໄດ໋. ຂ້ອຍມັກການມີຊີວິດຢູ່.

When we throw caution to the wind, we stop being careful about something. We take a very brave step to do something that could result in failure.ເມື່ອພວກເຮົາໂຍນຄວາມລະມັດລະວັງຖິ້ມ​ໄປກັບລົມ, ພວກເຮົາຢຸດເຊົາການລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບບາງ ສິ່ງບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາເອົາບາດກ້າວທີ່ກ້າຫານຫຼາຍເພື່ອຈະເຮັດບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມແຫລວ.

And that's English in a minute!