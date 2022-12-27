English in a Minute: Throw Caution to the WInd

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27.12.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ເທັກໂນໂລຈີຕ້ານເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລື ໂດຣນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂດຣນທີ່ບໍ່ດີມາລົບກວນ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາແລ້ວ
ວີດີໂອ ວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ 'ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປ່ຽນແປງ' ອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ຖືກກໍາຈັດ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກໂລກໄດ້
ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World- Taiwan will extend compulsory military service from four months to a year starting in 2024, to those born after 2005
VOA60 World- Taiwan will extend compulsory military service from four months to a year starting in 2024, to those born after 2005
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 26 ທັນວາ ໂຮງໝໍຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຈະຮັບ ບໍ່ໄຫວ ຍ້ອນຄື້ນຟອງໃໝ່ ຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ສະຫະລັດ ພວມຂາດແຄນ ແຊນຕາຄລອສ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງມາເລເຊຍ ປະເຊີນກັບການທົດສອບ ແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສຫລ ອາຟຣິກາ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຕື້ໂດລາ ແລະສັນຍານທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ
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