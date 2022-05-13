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ວັນສຸກ, 13 ພຶດສະພາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈະມີຕັ່ງຫວ່າງສຳລັບ ມຽນມາ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະຫະລັດ-ອາຊຽນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມການຖ່າຍຮູບລວມກຸ່ມຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າທິດໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, 12 ພຶດສະພາ, 2022.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ອາ​ຊຽນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຈັດຕັ່ງ​ເປົ່າ​ເພື່ອ​ແທນ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນມຽນ​ມາ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ພິ​ເສດ​ສອງວັນ ສະ​ຫະ​ລັດ-ອາຊຽນ ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ໂຄ​ສົກ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ.

ມຽນ​ມາ ຈະ​ເປັນ “ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ​ທີ່​ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ” ໃນ​ຕະຫຼອດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແລະ ຕັ່ງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້​ນ​ຈະ​ສະ​ທ້ອນ​ເຖິງ “ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳ​ລັບ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີີ່​ດີກວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ,” ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ​ໄດ້​ກ່າວ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ທີ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ “ການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັນ​ຫ້າ​ຈຸດ” ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້​ ກໍ່​ຕາມ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸ​ດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີຫຼາຍ​ຢ່າງ​ລວມ​ທັງ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຊາດ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ແຜນ​ການ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ, ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ເບື້ອ​ງ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ມາ​ເລ​ເຊຍ, ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ ຈຸງ ແພັກ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເບິ່ງ​ພະ​ມ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກັບ​ໝູ່ ​ເພື່​ອນ​ອາ​ຊຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ສຳ​ລັບ​ພະ​ມ້າ ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ. ສະ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທຸກ​ອັນ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຜູ້​ຖື​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ.”

ແຜນ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຫ້າ​ຈຸດ ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ເພາະ​ວ່າ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ແຕ່​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ເກ​ຣ​ກໍ​ຣີ ບີ ໂພ​ລິງ (Gregory B Poling), ນັກ​ວິ​ໄຈ​ອະວຸ​ໂສ​ສຳ​ລັບ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ​ສາ​ກົນ.

ທ່ານໂພ​ລິງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບລັດ​ຖະ​ບາ​ນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຊາດ ແລະ ອົງ​ການ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ສະ​ນັ້ນ​ ການບໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຍິ່ງກວ່າ​ເກົ່າໃນ​ທີ່​ສຸດ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່​ນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ຕົວ​ແທນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຊາດ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Biden Seeks to Balance Human Rights and Geopolitics in US-ASEAN Special Summit
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