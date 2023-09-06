ມີການເບິ່ງກັນວ່າ ຄວາມກົດດັນແບບປະສົມປະສານ ທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຍຸດທະສາດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫວຽດນາມ ຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນຄັ້ງປະຫວັດສາດກັບສະຫະລັດ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຈັດແຈງໃໝ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຄາດກັນວ່າຈະຮວມທັງ ການມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດຕື່ມຂຶ້ນກັບພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຫຼາຍໆປະເທດໃນເຂດເອເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ອີງຕາມການປະກາດຂອງທຳນຽບຂາວໃນອາທິດແລ້ວ. ການຢ້ຽມຢາມນີ້ມີຂຶ້ນໂດຍການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານຫງຽນ ຟູ ຈອງ ເລາຂາທິການໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນິສຫວຽດນາມ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການໂທລະສັບໂອ້ລົມກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ຢູ່ທີ່ຮາໂນ່ຍ ທ່ານໄບເດັນມີທ່າທາງວ່າ ຈະຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນ ກັບຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແບບກວມລວມ” ສອງລະດັບຕື່ມຂຶ້ນຈາກຂອບຂອງພາຄີຍຸດທະສາດໃນປັດຈຸບັນ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ລາຍງານໃນອາທິດນີ້. ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດ ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ແຕ່ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ເທົ່າທຽມກັນກັບປັກກິ່ງແລະມົສກູ ອີງຕາມລະດັບຊັ້ນທາງການທູດຂອງຮາໂນ່ຍ.
ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດທໍ່ນັ້ນ ເຊັ່ນອິນເດຍແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີລະດັບຄວາມສຳພັນແບບນັ້ນ ກັບກັບຫວຽດນາມ. ແຕ່ຮາໂນ່ຍ ມີລາຍງານວ່າ ພວມວາງແຜນທີ່ຈະຮັບເອົາອອສເຕຣເລຍ ສິງກະໂປ ແລະອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມສະມອນສອນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເກຣກ ໂພລິ່ງ ຈາກໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສູນກາງຍຸດ ທະສາດແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນກັບສະຫະລັດ ຂຶ້ນສູ່ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແບບກວມລວມນັ້ນຈະເປັນ “ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນ” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ວ່າ ມັນຈະເປັນການສົ່ງສັນຍານ ໃນ “ການເປັນພັນທະມິດຍຸດທະສາດເພີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.”
“ຫວຽດນາມໄດ້ຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຍ້ອນມອງເຫັນຈີນວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມທາງຍຸດທະສາດ ແລະເຫັນວ່າການມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະຫະລັດ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆທີ່ມີຈິດໃຈແບບດຽວກັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ທ່າມກາງການປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່” ທ່ານຂຽນຢູ່ໃນອີແມລຫາວີໂອເອ.