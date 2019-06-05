ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ກໍລະນີໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ການ
ຕາຍຂອງ 1,346 ຄົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລະບາດຂອງໂຣກ ອີໂບລາ ທີ່ຮ້າຍແຮງ
ທີ່ສຸດ ເປັນອັນດັບສອງ ໃນປະຫວັດສາດ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວວ່າ ມີພຽງ 539 ຄົນໄດ້ຫາຍດີ
ຈາກເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ການລາຍງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງໄດ້ເວົ້າວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຮ້າຍກາດ
ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ໂຣກດັ່ງກ່າວທີ່ດີຂຶ້ນ.
ລາຍງານໄດ້ຂຽນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ການຮັບມືຍັງ ຄົງສູງຢູ່ນັ້ນ, ແຕ່ ການຫຼຸດ
ລົງໃນການໂຈມຕີທີ່ຖືກແນເປົ້າໃສ່ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມແພດໝໍຕ່າງໆ ນຳທັນກັບການ
ແຜ່ລາມຂອງໂຣກລະບາດນັ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສະຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພ
ແມ່ນຍັງຄົງ ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້.”
ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP, ພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຫ້າຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ ກອງກຳ
ລັງທະຫານບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ຂຽນວ່າ, “ໂຣກລະບາດຈະສືບຕໍ່ຖືກຄວບຄຸມຕາມ
ພູມສັນຖານ, ປົກປ້ອງໝົດທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ບໍ່
ມີກໍລະນີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ ໄດ້ຂ້າມຜ່ານເຂດຊາຍແດນຂອງ ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ອອກໄປ, ແລະ ການລະບາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ແຜ່ລາມໄປຫາສູນ
ກາງເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຊັ່ນເມືອງ ໂກມາ, ບູເນຍ ແລະ ກີຊາງການີ.”
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລະບຸ ການຕິດຕາມເຊື້ອໄວຣັສ, ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ
ແລະ ອັດຕາການຕາຍລະດັບສູງໃນຊຸມຊົນ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົງການ ສະຫະພັນ ກາແດງ ສາກົນ ແລະ ສັງຄົມວົງເດືອນແດງ ຫຼື
IFRC ເວົ້າວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີການຕິດເຊື້ອຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວນຈັດຕັ້ງ ການຮັບມືກັບເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ ຂອງປະເທດຄືນໃໝ່.
ອົງການ IFRC ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ໃຫ້ນຳໜ້າໃນການຮັບມືກັບບັນ
ຫາດັ່ງກ່າວ.
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