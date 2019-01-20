ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຫ້າວຫັນເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ແຕ່ຫົວທີ. ພັກເດໂມແຄຣັດ ຄາດວ່າຈະມີບັນດາຜູ້ສະ
ໝັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລົງສະໝັກເພື່ອແຂ່ງຂັນ ກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເວລາທີ່
ທ່ານລົງສະໝັກເພື່ອໃຫ້ຖືກການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຄືນອີກ ໃນປີໜ້ານີ້. ແຕ່
ວ່າ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນລາຍງານຈາກນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດ ຈິມ ມາໂລນຂອງ
ວີໂອເອ, ປັດຈຸບັນນີິ້ ຍັງບໍ່ມີໃຜປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ສະໝັກຢູ່ໃນອັນດັບນຳໜ້າ
ຂອງພັກດັ່ງກ່າວເທື່ອ. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີ
ທ່ານຈາກນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານນາງເອລີຊາເບດ ວອຣເຣັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້
ເລີ້ມຕົ້ນກ້າວອອກຈາກປະຕູໄປ ໂດຍການເດີນທາງແຕ່ຫົວທີໄປຍັງ ລັດນິວແຮມເຊີ
ແລະໄອໂອວາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງວອຣເຣັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ ເງິນຄ່າແຮງງານ
ຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ແລະລູກນ້ອຍພົ້ນຈາກ ຄວາມທຸກຈົນໄດ້.
ໃຫ້ຄິດເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງອັນນັ້ນ ເພາະວ່າສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວສິ່ງທັງໝົດ ທັງ
ປວງແມ່ນລ້ວນແລ້ວກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື້ອງນີ້ທັງນັ້ນ.”
ຜູ້ເຂົ້າໄປໂຄສະນາຫາສຽງຮ່ວມກັບທ່ານນາງວອຣເຣັນ ກໍຄື ທ່ານຈູລຽນ ກາສໂຕຣ
ອະດີດລັດຖະມົນຕີດ້ານເຄຫາສະຖານ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ
“ໂດຍມີຄວາມສາມັກຄື ພ້ອມພຽງກັນ ພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຫວັງ
ສາມາດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຢ້ານກົວ, ແສງສະຫວ່າງສາມາດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມ
ມືດມົນ ແລະເຫັນວ່າ ຄວາມຈິງສາມາດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຂີ້ຕົວະ.”
ທ່ານນາງວອຣເຣັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນແມ່ຍິງສັງກັດໃນພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ໄປ ຫຼືບໍ່ ກໍຄາດຄາດວ່າຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ຊຶ່ງຮວມມື ທ່ານນາງເຄີສເຕັນ
ຈີລລີບແບຣນ, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວຢອກ ທ່ານນາງທູລຊີ ແກບບາດ,
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດຮາວາຍ, ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣຣິສ, ສະມາຊິກສະ
ພາຕ່ຳຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ, ແລະ, ທ່ານນາງ ເອມີ ກໂລບູຈຊາ, ສະມາຊິກສະພາສູງ
ຈາກລັດມິນເນໂຊຕາ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາເຂົ້າແຂ່ງຂັນແມ່ນຮວມມີ ອະດີດສະມາຊິກ ສະພາ
ຕ່ຳຈາລັດເທັກຊັສ, ທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣຸກຄ໌, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວເຈີຊີ, ທ່ານ
ຄໍຣີ ບຸກເກີ, ແລະອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານໂຈ ໄບເດິນ ທີ່ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ
ໃຫເແກ່ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີກາຍນີ້.
ທ່ານໂຈ ໄບເດິນ ກ່າວວ່າ “ມີສິ່ງດຽວທີ່ແຂງແກ່ນພຽງພໍທີ່ຈະແຫກອາເມຣິກາອອກ
ໃຫ້ເປັນສິ້ນໆ ນັ້ນກໍຄືອາເມຣິກາເອງ. ພວກເຮົາເຫັນມັນເລີ້ມຕົ້ນມີຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ
ພວກເຮົາສະກັດກັ້ນໃຫ້ມັນຍຸຕິລົງດຽວນີ້! ດຽວນີ້ເລີຍ.”
ທ່ານໄບເດິນ ອາດເປັນອາດຈະເປັນທີ່ຄົນຮູ້ກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ
ຍັງບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນໃດ ທີ່ເຫັນຈະເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນທ່າ ທີ່ໄດ້ປຽບໝູ່
ຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ, ອີງຕາມນັກວິເຄາະ ແຣຣີຊາບາໂຕ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈີ
ເນຍ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:
ແລະແມ່ນແຕ່ວ່າ ທ່ານ ໄບເດິນ ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າທີ່ແຂງຂັນ. ທ່ານໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລະດັບ 30, 35, 40 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນການຢັ່ງສຽງ. ຄະແນນ ນັ້ນຍັງບໍ່ສູງ
ເທົ່າກັບບັນດາຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ນຳໜ້າບາງຄົນເຊັ່ນ ທ່ານນາງຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ ໃນປີ
2016 ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງດຽວກັນນີ້ຂອງການແຂ່ງຂັນ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຄວນຄາດໄວ້ໂລດວ່າ "ຈະມີຄັບຂັ່ງກັນຢູ່ໃນເວທີການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງນີ້ ແລະຈະມີການສູ້ຢັນກັນເປັນເວລາດົນນານ ຢູ່ໃນ
ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນ, ອີງຕາມທ່ານຈິມ ແຄສເລີຣ ຈາກເທີດເວ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການແຕ່ງຕັ້ງເອົາຜູ້ເລືອກຕັ້ງຕາງ
ໜ້າໃຫ້ພັກກໍຄື ມັນຈະບໍ່ເປັນແບບພິທີສວມມຸງກຸດໃຫ້ໂລດ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນ
ກໍລະນີຂອງທ່ານ ອາລ ກໍຣ໌ ທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານບິລ ແບຣດລີ ໃນປີ 2000 ແລະໃນ
ກໍລະນີຂອງທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ໃນປີ
2016. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະມີການແຂ່ງຂັນກັນທີ່ເຜັດຮ້ອນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຍັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢູ່ ຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ
ທັງຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຄະແນນສຽງເຫັນດີກັບທ່ານ ໂດຍລວມກຳລັງຕົກຕ່ຳລົງກໍ
ຕາມ.ແຕ່ທ່ານທຣຳ ອາດຈະປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຂັ້ນຕົ້ນຈາກອະດີດຜູ້ປົກຄອງ
ລັດໂອຮາຍໂອ ທ່ານຈອນ ຄາຊິກ.
ທ່ານຈອນ ຄາຊິກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນເພື່ອເປັນຄົນໃດ ຄົນນຶ່ງ
ທີ່ຈະພະຍາຍາມ ແລະຈະນຳເອົາປະເທດຫັນໜ້າເຂົ້າມາຫາກັນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ.”
ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກໍແມ່ນແນໃສ່
ການເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການເມືອງຂອງທ່ານ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂຶ້ນ.
ສະພາບການອັນນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກ ທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນໃດໆ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມາ ຈາກພາຍໃນ
ພັກຂອງທ່ານເອງໄດ້.
Several Democrats have taken steps in recent days to get an early jump on the 2020 presidential race. Democrats expect a large field of candidates will compete to take on President Donald Trump when he runs for re-election next year. But as of now there does not appear to be a clear frontrunner in the Democratic field, as we hear from VOA National Correspondent Jim Malone.
Democrat Elizabeth Warren was among the first out of the starting gate with trips to the early contest states of New Hampshire and Iowa.
Sen. Elizabeth Warren, Democrat
"Today a minimum wage job in America will not keep a mama and a baby out of poverty. Think about that difference because for me that it what this is all about."
Joining Warren on the campaign trail is former Housing Secretary Julian Castro.
Julian Castro, Democrat
"Together we will show that hope can be bigger than fear, that light can be bigger than darkness and that truth can be bigger than lies."
Warren is one of several Democratic women either already in the race or expected to join it including New York Senator Kirsten Gillibrand, Hawaiian Representative Tulsi Gabbard, California Senator Kamala Harris, and Minnesota Senator Amy Klobuchar.
Others considering a bid include former Texas congressman Beto O'Rourke, New Jersey Senator Cory Booker and former Vice President Joe Biden, who campaigned for Democrats in last year's midterm election.
Joe Biden, former Vice President
"The only thing strong enough to tear America apart is America. We have seen it start, and we have to stop it now! Right now!"
Biden may be the best known, but at the moment no Democrat has a clear advantage, says analyst Larry Sabato.
Larry Sabato, University of Virginia
"And even Biden is not a heavy frontrunner. He has been showing up at the 30, 35, 40-percent mark (in the polls). That is not nearly as good as some frontrunners like Hillary Clinton in 2016 at this time in the race."
Democrats should expect a crowded presidential field and a long primary battle, says Jim Kessler.
Jim Kessler, Third Way
"I think what is going to be clear in this nominating process is that it is not going to be a coronation, like you have seen Al Gore over Bill Bradley (in 2000) and with Hillary Clinton over Bernie Sanders (in 2016). I think it is going to be hotly contested."
President Trump remains popular among Republicans, even though his overall approval rating is declining.
But Trump could face a primary challenge from former Ohio Governor John Kasich.
John Kasich, Republican
"I would be running to be somebody to try and bring the country together. That is what it would be about."
Trump's re-election focus has been to shore up his political base.
That could make it difficult for any Republican to mount a serious challenge to the president from within his own party.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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