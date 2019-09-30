ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ແລະ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ດິນ​ນາ ​ໃນ​ລາວ ເສຍ​ຫາຍຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງ ປ​ຊ​ຊ ຈະ​ຂ​າດ​ເຂົ້າ​ກິນ ໃນ​ປີນີ້ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ໜ້າ

ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ແລະ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາວ ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ຄິດ​ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່​
ລວມ​ເຖິງ 155,802 ເຮັກ​ຕາ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄາດ​ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ຈະ​ຂາດ​ເຂົ້າ
​ກິນ​ໃນ​ປີ 2019 ຫາ 2020 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ແລະ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ດິນ​ນາ ​ໃນ​ລາວ ເສຍ​ຫາຍຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງ ປ​ຊ​ຊ ຈະ​ຂ​າດ​ເຂົ້າ​ກິນ ໃນ​ປີນີ້ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ໜ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:05:12 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
ໃນ​ປີ 2019 ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາວ ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ ຄິດ​ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່​ລວມ​ເຖິງ
155,802 ເຮັກ​ຕາ ໂດຍ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ​ນາ​ເຂົ້າ​ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ 15,973
ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ 139,829 ເຮັກ​ຕາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ​ລາວ ສາ​
ມາດ​ປັກ​ດຳ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ ໄດ້​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 506,148 ເຮັກ​ຕາ ຫຼື 59.5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ
​ທີ​ວາງ​ໄວ້​ເຖິງ 850,000 ເຮັກ​ຕາ ຊຶ່ງ​ເມື່ອ​ປະ​ກອບ​ກັບ​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ໄຮ່​ດ້​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່
88,570 ເຮັກ​ຕາ ຫຼື 88.5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ​ດ້ວຍນັ້ນ. ຍ່ອມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຄາດ
​ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເຂົ້າ​ກິນ ໃນ​ປີ 2019
ຫາ 2020 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ເພາະ​ວ່າ ນາ​ເຂົ້າ​ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ຄື​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ທີ່
​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປຫຼາຍກວ່າ 623,000 ໂຕນນັ້ນ​ເອງ.

ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລາວ ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ໃນ​ປີ 2019
ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລາວ ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ໃນ​ປີ 2019

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ການ​ທີ່​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ​ລາວ ຈະ​ປູກ​ເຂົ້າ​ອີກ​ເທື່ອ​ໃໝ່ ພາຍຫຼັງ​ຈາກ​ໄພ
​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ງ່າຍ ເພາະ​ລະ​ບົບ​ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ ແລະ​ອ່າງເກັບ​ນ້ຳ
​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ເຖິງ 76 ແຫ່ງ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງິນ​ທຶນ ແລະ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ທີ່​ເສຍ
​ຫາຍ​ໄປ ຍ້ອນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທີ່​ລວມ​ເຖິງ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ ແລະ​ພັນ​ພືດ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຢືນ​ຢັນ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ:

“ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ສ້ອມ
​ແປງ​ ຄູ ຄອງເໝືອງ ແລະ​ຝາຍ​ນ້ຳ​ລົ້ນ ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ຕ່າງໆ​ນີ້ ແມ່ນ​ວ່າ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​
ເລັ່ງ​ໃສ່ ສອງ​ມານີ້ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ແນວ​ພັນ​ພືດ ແລ້ວ​ກະ​ແນວ​ພັນສັດ ແນວ
​ພັນ​ປາ ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຮົາ​ຟື້ນ​ຟູ ແລ້ວ​ກະ​ເລີ້ມ​ລ້ຽງ​ໃໝ່ ແຕ່​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ແນວ
​ພັນ​ເຂົ້າ​ນີ້ ຄິດ​ວ່າ ຢູ່​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ພວກ​ເຮົາ​ນີ້ ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ແລ້ວ ເພາະ​ວ່າ
ບັນ​ດາ​ເມືອງ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ ແມ່ນ​ຖືກ​ຖ້ວມ​ໝົດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ເມືອງ​
ໂພນ​ທອງ ເມືອງ​ສຸ​ຂຸ​ມາ ເມືອງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ກໍ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຖ້ວມ.”

ສ່ວນ​ ທ່ານ​ລຽນ ທິ​ແກ້ວ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ປີ 2018 ເຮັດ​ໃຫ້​ນາ​ປີ ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ 90,600 ເຮັກ​ຕາ ຄິດ​ເປັນ
12 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ ຊຶ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ ຜົນ​ຜະ​ລິດເຂົ້າ ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ
​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ ໃນ​ລາວ​ໂດຍ​ກົງ ແລະ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ
ຈຶ່ງ​ມີ​ພຽງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ​ລາວ ​ທຳ​ການປູກ​ພືດລະ​ດູ​ແລ້ງ​ໃນ​ປີ 2019
ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 100,000 ເຮັກ​ຕາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ຜະ​ລິດ 525,300 ໂຕນ ຫຼື​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ
32 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ ​ໃນ​ປີ 2018 ແຕ່​ກໍ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ
ພຽງ 75 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຍັງ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້ 10 ແຂວງ ເປັນ​ເຂດ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ການ​
ປູກ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຊາດ​ທີ່​ລວມ​ເຖິງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນດ້ວຍ ສ່ວນ​ອີກ 9 ແຂວງ ຄື​ຄຳ​ມ່ວນ
ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ສາ​ລະ​ວັນ ຈຳ​ປາ​ສັກ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ວຽງ​ຈັນ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ
ແລະ​ບໍ່​ແກ້ວ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ຮວມ​ກັນ ຄິດ​ເປັນ 85 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຜົນ
​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ທັງ​ໝົດໃນ​ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ທັງ 10 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ຕ້ອງປະ​ເຊີນ​ກັບ
​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໃນ​ປີ 2018 ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າໄດ້​ພຽງ 3.6 ລ້ານ​
ໂຕນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ການ​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້ 4.2 ລ້ານ​ໂຕນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ​ກໍ​ເຊັ່ນ
​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້​ວມ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາ​ເຂົ້າ ແລະ​ພືດ​ຜົນ​ການ​ກະ​ເສດ​
ໃນ 6 ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ຢ່າງ​ໜັກ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ຈະ​ຟື້ນ​ຟູ
​ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ
2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຈະ​ຕ້ອງ​ນ້ຳ​ໃຊ້​ເງິນຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ ເພາະ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໄດ້​ສົ່ງ
​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຖິງ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ
​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ຂະ​ແໜງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ​ກະ​ສິ​ກຳ ຄິດ​ເປັນ​
ມູນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ​ເກີນກວ່າ 3,000 ຕື້​ກີບ ສ່ວນ​ການ​ຟີ້ນ​ຟູ ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ
ແລະ​ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​
ບັນ​ນີ້ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຕື້​ກີບ
ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG