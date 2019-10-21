ໄພທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບໃນລາວສູງກວ່າໄທ ເຖິງ 10.58 ເປີເຊັນ ສ່ວນຄ່າເຊົ່າຫ້ອງພັກໃນນະຄອນວຽງຈັນ ກໍສູງກວ່າບາງກອກເກືອບ 30 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ຂອງຄົນລາວຕ່ຳກວ່າຄົນໄທ 3 ເທົ່າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັນສູງ ໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄພທຳມະຊາດທີ່ເຮັດໃຫ້ນາເຂົ້າໃນລາວເສຍຫາຍໄປໃນເນື້ອທີ່ລວມເຖິງ 155,802 ເຮັກຕາ ໃນຂະນະທີ່ກະເສດຕະກອນລາວ ສາມາດປັກດຳນາປີໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 506,148 ເຮັກຕາ ຫຼື 59.5 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 850,000 ເຮັກຕາ ເມື່ອປະກອບກັບການປູກເຂົ້າໄຮ່ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 88,570 ເຮັກຕາ ຫຼື 88.5 ເປີເຊັນຂອງແຜນການນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດເຂົ້າກິນຢ່າງໜັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົ້າປັບສູງຂຶ້ນຈາກເດີມເກືອບ 1 ເທົ່າອີກດ້ວຍ ເພາະນາເຂົ້າທີ່ເສຍຫາຍໄປຍ້ອນໄພທຳມະຊາດນັ້ນ ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດເຂົ້າເສຍຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງຫຼາຍກວ່າ 623,000 ໂຕນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ກະເສດຕະກອນລາວ ຈະປູກເຂົ້າອີກເທື່ອໃໝ່ ພາຍຫລັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍໆ ເພາະວ່າ ຄອງຊົນລະປະທານເສຍຫາຍໄປ 409 ແຫ່ງ ທັງຍັງມີບັນຫາດ້ານເງິນທຶນ ແນວພັນເຂົ້າ ແນວພັນສັດ ແລະພັນພືດ ທີ່ເສຍຫາຍໄປຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະເດືອນສິງຫາ ເຖິງກັນຍາ 2019 ດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບໃນລາວ ປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນທຸກລາຍການ ເພາະວ່າ ຈະຕ້ອງນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ໃນປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວ ກໍຍັງຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າ 1,250 ຕື້ກີບ ສຳລັບໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອສະເພາະໜ້າ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງລະດົມການຊ່ອຍເຫຼືອ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດດັ່ງທີ່ ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້ ຕ້ອງການຮີບດ່ວນ ກະເຂົ້າກິນນີ້ຫລະເນາະ ແຂວງໃດ ພາກສ່ວນໃດ ກະຕ້ອງການຫຼາຍແລ້ວ ກະເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລ້ວກະຢຸກຢາ ຈາກນັ້ນມາ ກະເວົ້າເລື້ອງພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແລ້ວກໍການປູກການຝັງ ການລ້ຽງ ຖືວ່າກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມພວກເຮົານີ້ ກະຖືວ່າໄດ້ອອກແຈ້ງການ ປັດຈຸບັນນີ້ ກະຖືວ່າ ກະຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຢູ່ ກະຖືວ່າ ພວກເຮົາຍັງຮັບຢູ່ ສ່ວນວ່າຕ່າງປະເທດຫາກເຮັດໜັງສືມາ ເຮົາກະຕອບສະເໜີໃຫ້ເພິ່ນ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານໂອໄດ ສຸດາພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແລະເລຂາພັກແຂວງຄຳມ່ວນ ຖະແຫລງ ວ່າ ເຂົ້າສານໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ປັບລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຈາກທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ໄດ້ປັບລາຄາຈາກ 6,700 ກີບ ເປັນ 10,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ.
ທັງກໍຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າ ເຂົ້ານາປີໃນແຂວງຄຳມ່ວນຖືກນ້ຳຖ້ວມເສຍຫາຍໄປ 19,500 ກວ່າເຮັກຕາ ທີ່ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນແຂວງຄຳມ່ວນກວ່າ 68,800 ຄົນ ແລະເສຍຫາຍກວ່າ 484 ຕື້ກີບ.
ທັງນີ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນ 1 ໃນ 10 ແຂວງທີ່ລັດຖະບານລາວ ກຳນົດໃຫ້ເປັນເຂດຈຸດສຸມໃນການປູກເຂົ້າແຫ່ງຊາດ ສ່ວນອີກ 9 ແຂວງຄື ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ບໍລິຄຳໄຊ ວຽງຈັນ ໄຊຍະບູລີ ຫລວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ແລະນະຄອນວຽງຈັນ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີຜົນຜະລິດເຂົ້າລວມກັນຄິດເປັນ 85 ເປີເຊັນ ຂອງຜົນຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດໃນລາວ ຫາກແຕ່ວ່າ ການທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໃນປີ 2019 ຈຶ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າພຽງ 3.5 ລ້ານໂຕນຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 4.2 ລ້ານໂຕ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ອັດຕາຄ່າຄອງຊີບໃນລາວໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າຄອງຊີບໃນລາວ ທີ່ສູງກວ່າໄທ 10.58 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກລາຄາເຂົ້າຈ້າວ ຄຸນນະພາບດີ ຢູ່ລາວ 12,405 ກີບ ຢູ່ໄທ 37 ບາດ ຫຼື 10,730 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ສ່ວນສິນຄ້າອື່ນໆ ຢູ່ລາວກໍແພງກວ່າໄທທຸກລາຍການເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງລວມເຖິງຄ່າເຊົ່າຫ້ອງພັກ ຄ່າເດີນທາງ ຄ່ານ້ຳປະປາ ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າ ຢູ່ລາວສູງກວ່າຢູ່ໄທ ຕັ້ງແຕ່ 25 ເປີເຊັນ ຫາ 29 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງຄົນໄທສູງກວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງຄົນລາວເຖິງ 6 ເທົ່າ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ