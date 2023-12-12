ໄທ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຜູ້ນໍາຄົນໃໝ່ໃນປີ 2023, ແຕ່ປະເທດນີ້ຍັງມີເສັ້ນທາງອັນຍາວໄກ ທີ່ຈະປັບປຸງພື້ນຖານ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການອະພິປາຍທາງອອນລາຍໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ. ການເຊັນເຊີ, ການເຝົ້າລະ ວັງ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືືອນ ໂດຍແນໃສ່ຜູ້ສະຫມັກຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຖືກອ້າງໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອຫຼຸດສິດທິເສລີພາບທາງດ້ານດິຈິຕອນລົງ.
ທ່ານນາງເອມີລີ ປາລະມີ ປຣະດີຈິດ (Emilie Palamy Pradichit), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງມູນນິທິ ມານູເຊຍ (Manushya) ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ບາງກອກ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບໜຶ່ງວ່າ “ປະຊາທິປະໄຕທາງດ້ານດິຈິຕອລຂອງປະເທດໄທ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລ້ອມ.”
ນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການໂຕ້ວາທີທາງອອນໄລນ໌ ແລະສື່ມວນຊົນແມ່ນດໍາລັດ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2022 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງ ດ້ວຍການລຶບເນື້ອຫາພາຍໃນ 24 ຊົ່ວ ໂມງ.
ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນດໍາເນີນການຮ້ອງຮຽນທາງອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ຍົກເລີກດຳລັດດັ່ງກ່າວ.