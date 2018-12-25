ອາທິດຜ່ານມານີ້ ເປັນອາທິດແຫ່ງຄວາມວຸ້ນວາຍຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນການດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ. ການສູ້ຢັນກັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງກຳ
ແພງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການທະຫານຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ ແລະການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢ່າງບໍ່
ຄາດຝັນຂອງທ່ານ ຈີມ ແມັດຕິສ (Jim Mattis) ເປັນຊ່ວງວຸ້ນວາຍສັບສົນ ເປັນເວລາ
ອາທິດນຶ່ງ ທີ່ກາຍເປັນສະພາບຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບທຳນຽບຂາວພາຍໃຕ້ທ່ານ
ທຣຳ. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ, ຈີມ ມະໂລນ (Jim Malone) ມີລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ຊຶ່ງ
ເປັນສິ່ງດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກນຶ່ງອາທິດຂອງຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ ທີ່
ໜ້າຍິນດີນຳ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳກ່າວວ່າ
"ພວກເຮົາມີວຽກຫຍຸ້ງຫລາຍໃນ ສອງ ຫລືສາມມື້ ຜ່ານມານີ້. ມັນມີເລື້ອງທີ່ເປັນໄປໃນ
ທາງບວກຫລາຍ. ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດຖະບານ
ຂອງພວກເຮົາ ມາດົນແລ້ວ."
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະເປັນຜູ້ທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີງຜູ້ນຶ່ງ.
ແຕ່ວ່າ ຄວາມວຸ້ນວາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນເສຍຫາຍໃນທ້າມກາງການປະເຊີນໜ້າ
ຢ່າງກະທັນຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຊີເຣຍ, ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງທ່ານ ແລະການຕົກວູບລົງຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນ.
ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດປະຈຳສະພາສູງ, ທ່ານ ຈຊັກ ຈຊຸມເມີ ກ່າວວ່າ
"ຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີງທັງໝົດນີ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນ ວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນຕະຫລາດ,
ຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແລະມັນກຳລັງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ມີຄວາມມັ້ງຄັ້ງ
ສົມບູນ ແລະມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍລົງ."
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈແບບບໍ່ຄາດຝັນຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຖອນທະຫານ
ອອກຈາກຊີເຣຍ ແລະຍັງຢືນຢູ່ແບບກະຕ່າຍຂາດຽວເລື້ອງການຂໍທຶນເພື່ອສ້າງກຳແພງ
ຂອງທ່ານ.
ແຕ່ວ່າ ສຳລັບຫລາຍຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ເຫັນວ່າ ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ
ປາກົດວ່າ ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນການແຕກແຍກກັນລະຫວ່າງສອງພັກ ທີ່ເລິກ
ເຊິ່ງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ອີງຕາມການສັງເກດຂອງນັກປະຫວັດສາດ ແລະນັກຂຽນ
ໂດຣິສ ເຄີ້ນສ໌ ກູດວິນ (Doris Kearns Goodwin). ທ່ານນາງກ່າວວ່າ
"ແຕ່ກ່ອນເຄີຍມີເລື້ອງທີ່ວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງ ຫາກລູກຂອງທ່ານຈະແຕ່ງງານ ກັບຄົນ
ທີ່ຢູ່ນອກສາດສະໜາ ຫລືບໍ່ຢູ່ໃນຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າຂອງຕົນ. ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ມີຄົນທີ່
ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ເປັນຫ່ວງວ່າ ລູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະແຕ່ງງານກັບຄົນທີ່ຢູ່
ນອກພັກຂອງຕົນ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງ ບ້າບໍ ທີ່ພວກເຮົາມີ
ຄວາມແຕກແຍກກັນຂອງຄົນຢູ່ຕ່າງພັກ ເຖິງຂະໜາດນັ້ນ. ມັນເປັນບັນຫາບາງ
ຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກທັບມ້າງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນອາການໄຂ້ ທີ່ຕ້ອງໄດ້
ທັບມ້າງໃຫ້ໝົດໄປ.”
ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແມັດຕິສ ໄດ້
ສົ່ງຄວາມສັ່ນສະເທືອນໄປທົ່ວນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບ່ອນທີ່
ຜູ້ຄົນເຫັນວ່າ ທ່ານເປັນມືທີ່ທ່ຽງໝັ້ນຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ.
ຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ແມັດຕີສກໍຄື
ຜູ້ນຳສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ (Nancy
Pelosi) ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ
"ປະເທດທີ່ດີເລີດອັນນີ້ ສາມາດສູ້ທົນຕໍ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ຄວນທີ່ຕ້ອງ
ໄດ້ສູ້ທົນແບບນັ້ນເລີຍ."
ການອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປຂອງທ່ານ ແມັດຕິສ, ທັງສອງພັກເຫັນວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງສຳ
ຄັນຫລາຍ, ອີງຕາມນາງ ຈູລີ ເພດສ໌, ນັກຂ່າວຈາກອົງການຂ່າວ ເອພີ. ນາງເວົ້າວ່າ
"ທ່ານເປັນຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ, ເປັນໃຜຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ສາມາດ
ບອກທ່ານທຣຳໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານທຣຳເວົ້າຜິດ. ເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຈະກ້າ
ເວົ້າຂັດຕໍ່ທ່ານທຣຳໄດ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື, ທ່ານເປັນໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ທ່ານ
ທຣຳຍອມຮັບຟັງ."
ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ອາດເກີດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ, ຊຶ່ງໃຫ້ສັນຍາ
ວ່າ ຈະສະກັດກັ້ນແນວທາງຂອງທ່ານທຣຳໄວ້ ແລະຈະທຳການສອບສວນໃນການ
ກ່າວຫາທີ່ເວົ້າວ່າ ມີການກະທຳຜິດຂອງຄົນຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
ຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸມນີ້
This past week has been one of the most chaotic of Donald Trump's presidency. A battle over the president's border wall, a key military decision on Syria and the unexpected resignation of Defense Secretary Jim Mattis were all key moments in a week of turmoil that has become a hallmark of the Trump White House.
President Trump signs a justice reform bill at the White House, a welcome distraction from a chaotic week in Washington.
President Donald Trump:
"We have had a very busy two or three days. It has been very positive. Things are happening that have not happened in our government for a long time."
Trump won the presidency pledging to be a disrupter.
But the turmoil may be taking a toll in the wake of the president's abrupt about face on Syria, the resignation of his defense secretary and a falling stock market.
Senate Democratic leader Chuck Schumer:
"All of this turmoil is causing chaos in the markets, chaos abroad, and it is making the United States less prosperous and less secure."
Trump is defending his surprise decision to pull U.S. troops out of Syria and remains adamant about funding for his border wall.
But for much of the country, the chaos in Washington seems to be fueled by an ever deepening partisan divide, says noted historian and author Doris Kearns Goodwin.
"It used to be that you would worry if your kid was going to marry outside your religion or race. But now more people are worried that their kid might marry outside their party. I mean it is just crazy that we have reached that level of partisanship. Something has to break and I think it is a fever that has to be broken."
The resignation of Defense Secretary Mattis sent shockwaves through Washington and overseas, where he was seen as a steady hand in the Trump administration.
Among those shaken by the Mattis decision was House Democratic leader Nancy Pelosi.
Rep. Nancy Pelosi, Democratic Leader:
"This great country can withstand just about anything, but it shouldn't have to."
The Mattis departure is seen as significant in both parties, says Julie Pace.
Julie Pace, Associated Press White House Correspondent:
"He is somebody who was seen as really the adult in the room, somebody who could tell Trump when he thought he was wrong. Someone who was not afraid to stand up to Trump, and more importantly even, someone that Trump actually listened to."
More turmoil could be on the horizon.
Next month, Democrats take control of the House of Representatives, vowing to block the Trump agenda and to investigate allegations of wrongdoing within the administration.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ