ພັກເດໂມແຄຣັດ ຢາກບັງຄັບ ໃຫ້ນາຍພາສາ ໄປໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ ແຮລຊິງກິ

ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ນາຍ
ພາສາຂອງລັດຖະບານ ໄປໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບວ່າ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັນຫຍັງແດ່ ໃນລະ
ຫວ່າງການພົບປະແບບສອງຕໍ່ສອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານາ
ທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ນະຄອນ ແຮລຊິງກິ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກ
ນັກວິເຄາະ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ນອກເສຍແຕ່ວ່າ
ປະທານາທິບໍດີຈະອະນຸຍາດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໄດ້ພົບປະກັນດົນກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງໃນ
ມື້ວັນຈັນແລ້ວ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ນະຄອນແຮງຊິງກິ. ມີແຕ່ນາຍພາສາເທົ່ານັ້ນ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມແລະລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຫາລືກັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່
ມີໃຜຮູ້.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ້ອງການຢາກຈະບັງຄັບໃຫ້ນາຍພາສາຂອງລັດຖະບານ
ນາງມາຣີນາ ກຣັອສ (Marina Gross) ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາ ໃນຂະນະທີ່
ພັກຣີພັບບລີກັນ ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
ການຮຽກຕົວນາງກຣັອສໄປໃຫ້ການຕໍ່ສະພານັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳຖາມທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ກ່ຽວກັບສິດພິເສດແລະຈັນຍາບັນຂອງພວກນາຍພາສາທີ່ໄດ້ສະໜອງຕົນເອງ
ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ແລະການເກັບຮັກສາຄວາມລັບ.
ທ່ານວິລລຽມ ພອມເມີແຣນສ໌ ນັກຊ່ຽວຊານ ຈາກສະຖາບັນເຄັນແນນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອ
ເອວ່າ “ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ຈະອອກໃບຮຽກຕົວ ໃຫ້ນາຍພາສາໄປໃຫ້ການ.”
ທ່ານພອມເມີແຣນສ໌ ຊຶ່ງເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນເຄັນແນນ ໃນການ
ສຶກສາທີ່ກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ຂອງສູນກາງວູດໂຣ ວິລສັນທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າ ນາຍພາສາຄົນນີ້ ຈະຖືກສອບຖາມໂດຍລັດຖະສະພາ
“ຍ້ອນວ່າທີ່ຈິງແລ້ວເນື້ອໄນຂອງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານທຣຳກັບທ່ານປູຕິນແມ່ນ
ຢູ່ນອກການໂອ້ລົມກັນຢ່າງເປັນທາງການ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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